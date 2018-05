PARTAGER Laaraj appelle à une meilleure protection de nos sites et monuments historiques

Le ministère de la Culture et de la Communication a appelé les directeurs régionaux de la culture et les conservateurs du patrimoine culturel, ainsi que les inspecteurs des monuments historiques et des sites, à mettre en œuvre les mesures de protection des sites et monuments historiques contre tous les dangers qui les guettent.

Suite à la publication par certains journaux et médias électroniques d’informations faisant état de dégradations et destructions, d’origine humaine volontaire ou le fait d’évènements naturels, subies à certains sites et monuments historiques ainsi que des cas de vol et de spoliation, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj a invité ces responsables, de par les attributions qui leur sont conférées par la loi, à prendre toutes les mesures pour la protection et la préservation du patrimoine culturel et historiques du Royaume ainsi que les dispositions nécessaires pour faire face à ces dangers à travers le contrôle continu et minutieux et l’envoi, de façon régulière, à l’administration centrale de rapports sur ces agissements contraires à la loi, indique un communiqué du Département de la Culture.

Le ministre, poursuit la même source, a également insisté sur la nécessité de transmettre régulièrement à l’administration centrale des rapports mensuels sur la mise en œuvre des missions dévolues aux directeurs, conservateurs et inspecteurs régionaux des monuments historiques et sites ainsi que sur le contrôle permanent de ce patrimoine dans le respect des dispositions légales en la matière, et d’informer le département de tutelle de toutes les opérations et interventions autorisées à l’intérieur des zones protégées par la loi.

LNT avec MAP