L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), en collaboration avec la Chaire Africaine d’Innovation et de Management Durable (CAIMD), la Bourse de Casablanca, Finance Montréal et l’Université du Québec à Montréal (UQAM), a organisé le 6 juin 2024, à la Bourse de Casablanca, la cérémonie de remise des prix aux entreprises lauréates de l’édition annuelle du « Concours du meilleur rapport de Développement Durable ». Les gagnants de cette édition sont :

La troisième édition de ce concours met en compétition les rapports de Développement Durable (DD) des entreprises cotées à la Bourse de Casablanca. Ces rapports sont évalués par des étudiants de Master de diverses universités marocaines, selon une grille de critères élaborée en collaboration avec Finance Montréal, et conforme aux nouvelles normes internationales de reporting en matière de développement durable (DD).

Au-delà de la compétition, cet événement vise à valoriser les actions des entreprises marocaines en matière de responsabilité sociale et de soutien aux Objectifs de Développement Durable (ODD) cruciaux pour le Maroc. Il contribue également à renforcer les compétences des futurs jeunes leaders et des étudiants en gestion du développement durable, à travers des formations et le partage de connaissances. Ces formations, déployées dans tout le Maroc, ont pour but de sensibiliser les jeunes acteurs socio-économiques à la matérialité des risques et à la gestion des questions de développement durable.

L’UM6P, à travers la Chaire Africaine d’Innovation et de Management Durable, joue un rôle de catalyseur et de plateforme d’harmonisation, créant des opportunités pour le développement et le partage de connaissances, ainsi que pour le réseautage entre universités, entreprises et autres parties prenantes.

La Bourse de Casablanca, pour sa part, vise à promouvoir le développement durable, encourageant tous les acteurs du marché à intégrer la RSE comme un pilier majeur de l’économie nationale. En plus de la cotation des titres, la Bourse de Casablanca se veut une plateforme d’échange d’idées pour optimiser la compétitivité des entreprises, améliorer leur gouvernance et maximiser la création de richesse sociale et environnementale.

Cette remise de prix inclut une évaluation exhaustive des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance des entreprises participantes. Ce concours, à sa troisième édition, est une initiative annuelle soutenue par la Bourse de Casablanca, Finance Montréal et l’UQAM. La Chaire Africaine d’Innovation et de Management Durable (CAIMD) prévoit d’étendre le concours et les programmes de formation à d’autres pays africains comme la Tunisie et la Côte d’Ivoire.

Cette expansion s’inscrit dans la mission de l’UM6P, visant à étendre les initiatives de ses laboratoires à l’ensemble du continent africain. La CAIMD entend ainsi renforcer sa contribution à la formation de divers publics académiques, incluant les doctorants et les professeurs universitaires spécialisés, tout en favorisant la rédaction d’articles scientifiques.

Lancée en 2020, la chaire CAIMD aspire à devenir un centre d’excellence international dans la recherche, l’éducation et le renforcement des capacités, attirant et organisant des réseaux de chercheurs, d’étudiants et d’entreprises leaders dans le domaine du management du développement durable.

Partagez cet article :