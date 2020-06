PARTAGER La Tribune de Nas : We can finally breathe…

Tout d’abord, ce titre a été choisi, pour notre jeu de mot habituel, mais surtout pour rendre hommage à Georges Floyd. RIP !

Après plus de 3 mois d’arrêt, on va enfin retrouver cette semaine Zouhair Feddal, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Zinedine Zidane. Leurs têtes nous ont tellement manqué… !

On peut enfin respirer et souffler un bon coup, le vrai football est de retour, we can finally breathe…

Nous allons vous proposer et vous analyser une affiche par jour, pour que vous soyez au point lors de votre pause-café, pendant votre réunion Zoom, habillé en chemise veste et en caleçon…

Jeudi 11 juin à 21h

FC Séville vs Betis Séville :

On commence le bal par le derby de Séville, un bouillant FC Séville contre ceux qui viennent de faire allégeance au Raja de Casablanca.

Je m’explique, le Betis est venu jouer un match « Mikaaaal » comme on dit du côté de « Lmagana », l’été dernier contre le Raja. Ils avaient tellement été impressionné par le public fou des Verts, que les joueurs remplaçants assis sur le Banc de « Donnoor », ont commencé à prendre des vidéos. Mais pas seulement, le club a rendu hommage au Raja sur leur site officiel la semaine dernière.

Mais ce qui va nous intéresser sur ce match, c’est plutôt la confrontation entre Zouhair Feddal et Youssef Ennesiry et peut être Yassine Bounou. Pourquoi peut-être ? Parce que l’ancien gardien du Wydad est numéro 2 avec les Andalous, d’ailleurs il va vraisemblablement partir pour Fenerbahce le mercato prochain.

Les deux autres Lions sont titulaires en club, et en équipe nationale sous l’ère Vahid. Et si je ne dis pas de « Betis », cerise sur le gâteau, on aura l’occasion de voir un Champion du Monde, en l’occurrence Nabil le pauvre. Un match palpitant, excitant qui nous permettra de jauger nos Lions de l’Atlas!

Vendredi 12 Juin à 19h

Juventus Turin vs AC Milan

L’Italie meurtrie par le Corona, va retrouver le football, et quel symbole, que ça soit la Lombardie, berceau du virus, qui accueille le premier match Italien post-Covid.

La symbolique est très forte. Mais l’affiche est tout aussi incroyable, Juve vs Milan en demi-finale de la Coupe d’Italie, qu’est-ce qu’on pouvait espérer mieux ? La vieille dame avec un Cristiano en très bonne forme, selon les médecins du club, face à Zlatan Ibrahimovitch. Un duel qui risque d’être houleux, quand on connaît l’ego surdimensionné des deux stars du ballon rond.

Il sera aussi très intéressant de suivre Paulo Dybala, qui a été testé positif au Covid 4 fois. Mais aussi Ismael Bennacer, le jeune prodige algérien, sensation de la dernière CAN, et pisté par le PSG, le Real Madrid et Manchester City (d’ailleurs Pep Guardiola himself l’a contacté). Ça sera très intéressant de voir ce qu’il vaut sur un gros match italien.

Samedi 13 juin à 19h

Naples vs Inter Milan

Cette journée de samedi sera palpitante. On commencera par cette deuxième demi-finale de Coupe d’Italie entre Naples et l’Inter Milan. Ça va nous faire bizarre de voir la San Paolo sonner creux , mais vous allez me dire vaut mieux ça que deux mois de disette.

On va être tous être curieux voir le fameux Lautaro Martinez à l’œuvre. Vous l’aurez sûrement remarqué, mais la presse ibérique en parle au moins une fois par jour, pour venir prendre la succesion de Luis Suarez (32 ans).

Antonio Conte, de son côté, reconduira son 3-5-2 habituel pour aller les surprendre les Napolitains, en contre.

Finalement on ne pouvait pas rêver mieux que ces deux affiches pour goûter à nouveau au football italien.

Samedi 13 juin à 21h

Majorque vs FC Barcelone

Bloquez votre Samedi soir parce qu’on va enchaîner avec l’ »Etooisco ».

Les deux anciens clubs du Camerounais Samuel Eto’o vont s’affronter pour notre plus grand bonheur. On a hâte de revoir Lionel Messi et ses amis caresser à nouveau le cuir.

D’un autre côté, Luis Suarez a reçu le feu vert médical pour fouler à nouveau la pelouse. Mais il devrait être ménagé pour la reprise.

Avec l’absence d’Ousmane Dembelé, on devrait avoir une attaque Griezmann/ Messi/ Braithwate. Le Barça est leader de la Liga avec 2 points d’avance sur le Real Madrid. Le moindre faux pas serait meurtrier pour les Blaugranas. Il ne faudra surtout pas se louper pour ce retour de la compétition…

Dimanche 14 juin à 18h30

Real Madrid vs Eibar

… D’autant plus que le Real Madrid joue le lendemain à domicile, enfin à domicile, ça ne sera pas au Santiago Bernabeu, qui est en travaux, mais au centre d’entrainement à Valdebebas.

Zinedine Zidane est aux anges, puisqu’il récupère pour l’occasion son artillerie lourde, Marcos Asensio et Eden Hazard, les 2/3 de son attaque titulaire.

Gareth Bale pourra aller jouer tranquillement au golf ; et Vinicius Junior pourra aller faire un tour dans un des cirques de Madrid. Trêve de plaisanteries, Zizou aura à sa disposition pas moins de 10 attaquants, oui 10 attaquants pour 3 places de titulaires. On les énumère, pour vous :

– Karim Benzema

– Eden Hazard

– Marcos Asencio

– Gareth Bale

– Vinicius Junior

– Rodrygo

– Lucas Vasquez

– Luka Jovic

– Mariano

– Brahim Diaz

Vous ne rêvez pas, quand on sait que les Catalans n’en ont que 5 à leur disposition, on se dit que la Maison Blanche est à nouveau armée pour un sprint final dont elle a le secret.

Quelle belle reprise, et quelle belle semaine football, en attendant la Premier League la semaine prochaine et la Champions League dans 2 mois.

Vive le foot

Vive la vie

Nas