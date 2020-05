PARTAGER La Tribune de Nas : Tous(se) perdants, Mai(s)…

On est tous perdants avec ce confinement, un virus « From China » comme dit notre cher ami Donald, et chaque personne qui tousse est susceptible de vous contaminer.

Nous sommes tous perdants, les passionnés de football, les clubs, les joueurs… Et ce n’est pas ce déconfinement en ce début de mois de mai en Europe, qui change les choses.

Il y a certains acteurs du ballon rond qui sortent gagnants de ces 2 mois de confinement. Nous en avons sélectionné du coup 11 gagnants, et 11 perdants…

Les gagnants

Luis Suarez

Pour être complètement transparent, on avait sélectionné Gelson Martins comme le plus grand gagnant du Corona. Suspendu 6 mois depuis février, il devait faire l’affaire du siècle, mais il s’est fait finalement rattrapé par la FFF, ce weekend. Sa suspension prend en compte l’arrêt du championnat. En effet, l’attaquant de Monaco avait bousculé un arbitre en début d’année lors de AS Monaco vs Nimes, et devait purger 6 mois de suspension.

On vient de le remplacer par Luis Suarez, blessé de longue date avec le Barça. Il sera rétabli pour la fin de la Liga, la Champions League (désolé Martin Braithwate), et surtout il ne ratera pas la Copa America, qui se déroulera en Argentine et en Colombie en juin prochain, si Mouncef Slaoui, tient sa promesse, et trouve le vaccin avant la fin de l’année…

Heung Min Son

Décidément l’attaquant des Spurs est béni des Dieux. Il faut savoir que tout Sud-Coréen en bonne santé, est obligé d’effectuer un service militaire de 2 ans !

L’été dernier, en gagnant la médaille d’or aux Jeux Asiatiques, il a pu en être exempté, mais devait cependant effectuer une formation en Corée du Sud, qui a débuté le 20 avril, et qui s’est finie vendredi dernier .

Avec un calendrier très chargé, il aurait raté entre 6 et 8 matchs. Finalement il passe de 2 ans d’absence avec les Spurs à 0 match raté.

« Chinwi » comme l’appellent affectueusement les Marocains a quand même marqué 16 buts cette saison, c’est un pion essentiel du dispositif tactique de José Mourinho. Au final, il a été classé 5 ème au service militaire, et a fini par ne rater aucun match de Premier League. Bien joué « Chinwi », tu t’en sors très bien !

L’Olympique de Marseille

C’est ce qui s’appelle, sauvés par le gong. Auteur d’un très bon début de saison sous la houlette d’André Villas Boas, l’OM était bien partie pour accrocher la Champions League. Sauf que sur les 2 derniers matchs à domicile, les prestations étaient catastrophiques, et Rennes revenait tambour battant.

Les Bretons étaient à 6 points des amis de Didier Raoult. Et surtout, les Sudistes avaient concédé une défaite (1-3) face à Nantes, et un match nul (2-2) face à Amiens, tous deux au Vélodrome.

Le pire, c’est que le prochain match était face au PSG ; sachant que cela faisait 9 ans qu’ils n’avaient pas battu les Parisiens ; et qu’ils allaient dans la foulée rendre visite à Lyon au Groupama Stadium.

Autant vous dire que les Marseillais l’ont échappé belle, et font une très bonne affaire, même si c’est un peu le bazar en ce moment au club…

Instagram

Les Live Instagram, la nouvelle mode des joueurs de Football sur les réseaux sociaux. A défaut de sortir de chez eux, les footballeurs ont commencé à communiquer entre eux via les Live Instragram.

On a insisté à des pépites, notamment lorsque Karim Benzema avait comparé Olivier Giroud à une voiture de karting, alors que lui se décrivait comme une voiture de F1. On a eu aussi un Live « Collector » entre ce même Benzema et Ronaldo R9.

Nous avons pu aussi assister un échange entre Francesco Totti et Fabio Cannavaro ; quand le fils du numéro 10 Romain est intervenu en plein Live pour connaître la raison pour laquelle l’ancien défenseur du Real Madrid a eu le ballon d’or 2006 au dépend de son père.

Le numéro 10 Romain avait alors rétorqué que sans Fabio, l’Italie n’aurait jamais pu gagner la Coupe du Monde, nous on dit c’est surtout grâce à Marco Matterazzi.

Les Marocains ont eux aussi suivi la tendance, et le sujet qui revenait souvent était le départ de Abderrazak Hamdallah de la sélection, la vieille de la CAN.

Au final, c’était des discussions de salon vues et reprises par des milliers de personnes, qui ont suscité quelques fois plusieurs polémiques, car les joueurs étaient sans langue de bois.

Il faut savoir que « lourat al khachab » est coutumière dans le milieu du foot, sauf chez LNT…où on dit tout haut ce que les gens pensent tout bas…

L’Olympique Lyonnais

Lyon et Jean Michel Aulas ont été au cœur de plusieurs polémiques ces derniers jours. L’OL est le seul acteur du football européen, qui est à la fois parmi les gagnants et les perdants de ce confinement.

Pourquoi gagnant ? Pour la simple raison qu’en Ligue des Champions, ils iront à Turin avec un but d’avance, mais surtout ils joueront à huis clos. Ce qui désavantagera la vieille dame, et sera un vrai plus pour les hommes de Rudi Garcia.

Memphis Depay

Memphis Depay est l’un des plus gros gagnants de la pandémie. Il est l’un des meilleurs joueurs de Lyon et des Pays Bas. Blessé pour une longue durée, il sera de retour pour ce fameux 1/8 de finale retour face à la Juve et, surtout, il ne ratera pas l’Euro 2020.

Eden Hazard

On continue avec les stars blessées. Après Memphis Depay, c’est une autre star du ballon rond qui aura le même destin que le Hollandais. Eden Hazard, sera de retour pour la fin de la Liga, le match retour face à Manchester City, et surtout le capitaine et leader des Diables Rouges, ne ratera pas l’Euro 2020.

Marcos Asencio

Même chose pour l’attaquant madrilène, qui a déjà repris les entrainements, et qui pourra épauler Karim Benzema à la pointe de l’attaque des Merengues, pour finir la Liga, et affronter Manchester City ; et comme Eden, il aura la chance de ne pas rater l’Euro 2020. C’est Zizou qui sera content, il récupère 2 attaquants titulaires, le Gallois pourra aller jouer au Golf tranquillement…

Ousmane Dembelé

Le frère jumeau d’Abou Diaby et Yoan Gourcuff, revient de blessure, le Barça ne veut pas prendre de risque avec lui. Sa fin de saison avec les Catalans est quelque peu compromise, mais au moins il ne ratera pas l’Euro 2020, lui non plus.

Harry Kane

Le capitaine, numéro 10, et meilleur buteur des Spurs, n’aura plus rien à jouer avec Tottenham tant en Premier League qu’en Ligue des Champions, mais l’Angleterre va être très contente de récupérer son arme offensive pour aborder l’Euro 2020, en 2021, si Mouncef travaille bien…

Florian Thauvin

Flo n’est peut âtre pas titulaire avec les Bleus, mais il est Champion du Monde.

Le 23 ème homme du groupe de Didier Deschamps, ne va pas louper l’Euro avec la France, mieux encore il sera rétabli et sera en forme pour aborder une saison cruciale avec l’OM ; où il avait confirmé qu’il resterait du côté du vieux port lors d’un Live Instagram avec Malik Bentala…même si ça sent le roussi du côté de la cannebière après le départ de Andoni Zubizarreta, et le probable départ de Villas Boas…

Les perdants

Les fans de foot

Nous sommes un peu comme si un enfant de 12 ans était à Eurodisney, qu’il était dans un wagon en train de faire la meilleure attraction, Space Mountain, en l’occurrence, et qu’on coupait le courant et qu’ on lui disait de rester dans le noir, en attendant qu’on trouve une solution à ce problème.

Mi-Mars, on arrivait à la meilleure période du foot, une fin de saison palpitante dans les différents championnats, et surtout on allait déguster les quarts de finale la Champions League, un Euro et une Copa America. On est restés orphelins du ballon rond… vivement son retour !

Martin Braithwate

L’attaquant du Barca a été recruté, en tant que joker médical, suite aux blessures de Luis Suarez et d’Ousmane Dembélé.

Il était bien parti pour être titulaire avec les Catalans. Manque de chance, l’Uruguayen sera rétabli et le Danois n’aura pas autant de temps de jeu qu’on lui avait promis à sa signature.

L’Olympique Lyonnais

C’est la polémique du moment. Jean Michel Aulas a porté plainte auprès de la Ligue Française et l’UEFA. Il refuse qu’on statut le classement de la 28 ème journée, qui correspondait au début du confinement.

Car avec cette décision, Marseille et Rennes seront les 2 représentants Français en Ligue des Champions. Il est effectivement dans son rôle de défendre son club, il le fait très bien. Mais comme a dit Noël le Graet, dans le Canal Football Club, « cette fois il est parti trop loin», au point de proposer des Plays Offs. Et là ça en devient ridicule, car son équipe était loin au classement, et ne mérite aucunement d’aller en Europe la saison prochaine.

Le PSG

Comme pour Lyon, les Parisiens, voient leur championnat s’arrêter contrairement aux autres Ligues ; où les clubs ont repris les entrainements, et souhaitent reprendre début juin. L’Allemagne, quant à elle a déjà repris la Bundesliga.

Résultat des courses, Paris affrontera son adversaire en Ligue des Champions sans un seul match dans les jambes, contrairement aux autres équipes…

Ah si… ils pourront se consoler en disputant la finale de la Coupe de la Ligue, et la finale de la Coupe de France, fin juillet, juste avant la reprise de la Coupe d’Europe, ce qui est insuffisant, ils ne seront pas du tout en jambe.

Andres Iniesta

L’Espagnol qui vient de fêter ses 36 ans le 11 Mai dernier devait jouer les Jeux Olympiques avec la Roja, avant de tirer sa révérence.

D’autant plus que l’ancien Barcelonais évolue dans le championnat nippon. A 37 ans, ça sera une toute autre histoire…Dommage…

Giorgio Chiellini

Le Capitaine de la Juventus de Turin aura 36 ans le 14 août prochain. Pas sûr qu’il ait les cannes ( les jambes, pas le festival même si ça devait avoir lieu cette semaine) pour être en état de disputer l’Euro avec la Squadra Azzura.

Juin 2020 devait être son dernier rendez-vous international… le sectionneur lui dira « Chiellini Tranquille », c’est « Khalinii tranquille », mais en italien.

Olivier Giroud

34 ans le 30 Septembre prochain, ça commence à faire vieux…D’autant plus que Wissem Ben Yedder et surtout Kylian Mbappé, la noisette devenue melon, commencent à taper à la porte pour venir épauler Antoine Griezmann à la pointe de l’attaque… Pas sûr qu’à 35 ans, le bouclier de Didier Deschamps lui garantisse une place à l’Euro…

Le Raja de Casablanca

Le Stade Mohamed V et son public sont les deux véritables atouts des Verts.

Recevoir l’Ismaïlia, en demi-finale de la Coupe Arabe Mohamed VI, à huis clos est un vrai handicap. Sachant qu’ils ont perdu le match aller (1-0), ce qui sera un sérieux désavantage…

La Juventus

Comme pour le Raja de Casablanca, la Juventus de Turin jouera son match retour sur terrain neutre ou au meilleur des cas à huis clos au Juventus Stadium.

Défaits (1-0) à Lyon, ils n’auront malheureusement pas l’avantage du public.

Samuel Umtiti

« Big Sam » s’est blessé au « muscle soléaire de la jambe droite », la cinquième blessure en 2 ans !

Ce qui ne va du tout arranger sa situation en Catalogne. Déjà barré dans la hiérarchie par Clément Lenglet au Barca et chez les Bleus…

Décidément, à force de fréquenter Ousmane Dembelé, le bourreau des Belges devient de plus en plus fragile, d’autant plus qu’il devait faire l’objet d’une monnaie d’échange le mercato prochain pour l’achat du fameux Lautaro Martinez. Je vous glisse l’information où cas où, vous n’auriez pas lu la rumeur pour la 1226666885449 fois en 2 mois… Amis journalistes, innovez un peu…

Luka Jovic

Pour ne pas faire de jaloux, le Real Madrid aura lui aussi son blessé.

Le remplaçant de Karim Benzema, n’était pas vraiment une menace pour les revenants Marcos Asencio ou Eden Hazard, qui jouent sur les côtés, mais Zinedine Zidane perd une cartouche en attaque.

Résultat des courses, les plus grands gagnants sont les stars blessées qui pourront finalement jouer la Champions League et l’Euro.

Vive le foot !

Vive l’espoir !

Vive la vie !

Nas en direct de son salon en pyjama ( pardon en costume de maison)