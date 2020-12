Le Boxing Day! Une dizaine de jours réservés aux matchs anglais pendant les fêtes. Pour l’avoir vécu, on peut vous assurer que c’est comparable à une compétition telle que l’Euro.

Des matchs tous les jours, des chocs et beaucoup d’émotions et de suspens sur toutes les pelouses anglaises… mais pas que. Cette année, calendrier serré oblige, on joue aussi en Liga…

Voici 5 affiches que l’on va vous décortiquer, pour vous accompagner pendant cette fin d’année…

Leicester vs Manchester United

Samedi 26 Décembre à 13h30

On va commencer ce Boxing day par un choc, vous vous demandez pourquoi? Voici le classement pour que vous compreniez mieux l’importance de ce match…

Liverpool 31 Points Leicester 27 Points Manchester United 26 Points

En plus d’avoir 2 équipes prestigieuses, avec un potentiel d’attaquants de classe mondiale, l’enjeu mathématique de ce match va galvaniser les joueurs, et risque de nous offrir une rencontre de haute voltige…

Leicester vient de s’imposer (0-2) sur la pelouse de Tottenham de José Mourinho, et lui a chipé la deuxième place par la même occasion, c’est vous dire la forme actuelle des Foxes!

Manchester United, quant à eux, ont étrillé le Leeds United de Marcelo Bielsa (6-2), et veulent eux aussi piquer la place de dauphin aux Foxes.

Arsenal vs Chelsea

Samedi 26 Décembre à 18h30

Le derby de Londres! Quel match! on espère tous la participation de notre Hakim Ziyech national. Selon la BBC, il est incertain mais devrait quand même être dans le groupe !

Nous pensons que ça sera le dernier match de Mikael Arteta sur le banc des Gunners. Une défaite l’enverrait directement rejoindre Thomas Tuchel au Pôle emploi. D’ailleurs mon petit doigt me dit qu’il sera viré et que l’Allemand prendra sa place…On prend les paris…

Les Gunners qui viennent de se faire humilier par Manchester City en League Cup (1-4), ne mettent plus un pied devant l’autre et jouent la relégation ; ils sont 15 ème, à 4 points du premier non relégable. Imaginez 2 secondes Arsenal en 2 ème division la saison prochaine… Ça leur apprendra à virer leur mascotte…

Chelsea, quant à eux, sont 5 ème à 2 petits points du 2 ème Leicester, et sont dans une très bonne dynamique. Franck Lampard pourra compter sur son armada offensive (Abraham, Giroud, Werner, Pulisic, Ziyech, Havertz…) pour aller dynamiter l’arrière garde fébrile des Gunners…

Wolverhampton vs Tottenham

Dimanche 27 Décembre à 20h15

Avant d’aller sur enquête exclusive, quoi de mieux qu’un match de Premier League, et pas n’importe lequel…

Les Wolves de notre Romain Saiss national, vont se frotter à une équipe qui a créé la surprise ce début de saison, et que bon nombre d’observateurs voient comme un prétendant au titre.

Les Spurs se présenteront avec l’une des meilleurs triplettes d’Europe Bale/Kane/Son. Ne sous-estimez pas Son, il vient de recevoir le prix Puskas qui récompense le plus beau but de l’année ; récompense remise par la FIFA.

Everton vs Manchester City

Lundi 28 Décembre à 21h00

Manchester City, qui a raté comptablement son début de saison n’est finalement qu’à 3 points d’Everton et du podium…

Ce match est capital pour les hommes de Pep Guardiola, qui doivent ramener les 3 points de Liverpool (oui Everton est la deuxième équipe de Liverpool), pour rejoindre le peloton de tête.

Everton est vraiment la sensation de ce début de saison, avec son attaquant prolifique Dominic Calvert- Lewin (11 buts en 14 matchs), et son milieu de terrain très technique (Doucouré/James/Sigurdsson). Ils vont tout faire pour distancer un concurrent direct au titre. C’est un match décisif !

Manchester City, qui est dans une super forme en ce moment pourra compter sur le meilleur milieu de terrain du monde Kevin De Bruyne, et son attaque de feu (Torres/ Sterling/Aguero). Un très beau match à ne pas rater !

FC Séville vs Villareal

Mardi 29 Décembre à 17h00

On adore les matchs de haut niveau où il y a un Marocain. Sur ce match, il y en aura 4!

La triplette El Idrissi/ Bounou/En Nesery du côté de Séville et Sofian Schakla du côté de Villareal !

En plus de la qualité des deux formations, et du nombre de marocains présents sur la pelouse; ce match a en enjeu mathématique très important. En effet, Villareal est 4 ème avec 26 points, et le FC Séville 6 ème avec 23 points. Les Andalous doivent impérativement s’imposer à domicile pour doubler leur concurrent du jour, et ils ont la capacité pour.

Le Football ne s’arrête jamais! On va se régaler avec des matchs de très grande qualité et à fort enjeu. La Premier League et le Boxing Day nous procurent des sensations uniques qu’on va déguster pour notre plus grand plaisir !

Merci la Reine Elisabeth !

Merci la Premier League !

Merci le Boxing Day !

Merci le Foot!

Merci la vie!

Nas