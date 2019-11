PARTAGER La Tribune de Nas : L’event sans bêtises…

Après avoir perdu contre « Levante », et avoir été accroché par le « Betis »; le Barca et le Réal n’ont pas intérêt à faire de « bêtises » et rater « l’event » de la semaine, la 4ème journée de la Champions League.

Analysons tout ça…

Mardi à 18h55

FC Barcelone vs Slavia Prague :

On va commencer cette semaine Champions League par le Barca. On a hâte de voir la réaction des hommes d’Ernesto Valverde après leur humiliante défaite face à Levante (3-1). On va dire qu’ils ont raté l’event…

Une équipe en perdition totale, à l’image d’un Sergio Busquets fautif sur le troisième but. André Ter Stergen, deux fois dans l’équipe type de la semaine dans le Champions Club, est vraiment l’arbre qui cache la forêt. Tout comme Lionnel Messi, qui essaie tant bien que mal de sauver la face de ce navire. Rien ne va plus en Catalogne. Entre les revendications des séparatistes qui créent la zizanie, et le fond de jeu complètement stérile, la Catalogne a connu des jours meilleurs. Le Barça doit normalement sortir des poules, et assurer la première place, d’autant plus que l’Inter Milan et le Borussia Dortmund vont s’entretuer dans l’autre match. 4 points chacun, malheur au vaincu…

En tout cas on a hâte de voir les prouesses de Monsieur Lionel Messi, profitions-en, ce Monsieur a 32 ans, et il ne lui reste que quelques années avant qu’il ne prenne sa retraite…

Mardi à 21h00

Chelsea vs Ajax Amsterdam :

Premiers avec 6 points chacun, les deux équipes vont se battre pour la première place. Il ne faut pas oublier que le FC Valence est troisième avec 4 points et reçoit Lille. Le scénario possible est une victoire des Espagnols, combinée à une défaite des Anglais ou des Hollandais. Donc malheur au vaincu dans la bataille de Stamford Bridge, qui pourrait perdre dans la foulée, la deuxième place qualificative.

Et c’est ainsi que Chelsea pourra compter sur ses Baby Blues, Mason Mount, Tammy Abraham et surtout Christian Pulisic. L’Américain est dans une forme étincelante. Depuis son triplé il y a deux semaines, il enchaîne les titularisations et enquille les buts. C’est l’arme fatale de Franck Lampard avec le deuxième meilleur buteur de Premier League, Tammy Abraham. D’ailleurs, ce sont eux deux qui ont offert la victoire le week-end dernier face à Watford (1-2).

En face, il y aura une redoutable équipe de l’Ajax Amsterdam, emmenée par son maitre à jouer Monsieur Hakim Ziyech. Je dis Monsieur, parce que non seulement lui, joue pour le Maroc, mais a re-signé à l’Ajax. Il a fait un choix de cœur et pas sportif, pas comme certains… sinon il serait déjà au Real Madrid. Mais en plus, il vient de réaliser 3 passes décisives lors de la victoire des Amsterdamois face à PEC Zwolle (2-4).

Et cela après avoir étrillé le Real Madrid au Bernabeu la saison dernière, et avoir inscrit le but de la semaine face à FC Valence. Notre maestro aura cœur à montrer qu’il méritait sa place dans les 30 nominés pour le Ballon d’or, beaucoup plus qu’un Donny Van de Beek ou qu’un Tusan Tadic, mais ça c’est autre histoire…

Mercredi à 18h55

Bayern Munich vs Olympiacos :

Un jour, tu peux gagner (2-7) face à Tottenham à Londres, et être élu club de la semaine dans le Champions Club… Quelques jours plus tard, tu peux perdre (5-1) contre l’Eintracht Francfort.

C’est pour ça qu’on aime ce sport. La réaction des sulfureux dirigeants Bavarois ne s’est pas faite attendre. Niko Kovac, qui n’a pas les épaules pour diriger une équipe de galactiques comme celle du Bayern Munich, s’est fait licencié par ses dirigeants ; le FC Barcelone devrait s’en inspirer. José Mourinho et Laurent blanc seraient de sérieux prétendants à la succession du Croate, surtout le Champion du monde 1998, vue la forte communauté française. En attendant, les Allemands devront faire le job et arracher les points pour assurer une qualification vitale.

Ça ne sera pas une partie facile face à des Grecs coriaces qui seront emmenés par Mathieu Valbuena et surtout Youssef El Arabi, en feu. Le Marocain, buteur à l’aller, revient en forme en Europe. C’est indéniablement l’oiseau rare tant recherché par Vahid, un vrai renard des surfaces, qui risque de causer des problèmes au fébrile Jérôme Boateng, et faire le bonheur de la sélection nationale marocaine dans les prochains jours…

Mercredi à 21h00

Real Madrid vs Galatasaray :

On conclura cette belle semaine de Champions League, par un bouillant Real Madrid vs Galatasaray. Les Madrilènes ont évité le pire en allant s’imposer à Istanbul il y a 15 jours. Ils devront s’imposer au Santiago Bernabeu, pour mettre les Stambouliotes à 6 points, et ainsi assurer leur deuxième place derrière les intouchables Parisiens, qui déroulent en ce moment en Bourgogne… pardon je voulais dire en Europe…

A noter que Gareth Bale, le golfeur, et James Rodriguez, l’intermittent du spectacle, ne devraient pas faire partie du groupe, ils sont tous deux blessés. Ils ont même osé quitter le Bernabeu à bord de leurs véhicules à la 81 ème minute, oui oui vous avez bien lu, à la 81 ème minute…

Cependant, on aura le plaisir de voir notre Younes Belhanda national, même si celui-ci n’est plus en odeur de sainteté du côté turc. Il sera épaulé par Soufiane Feghouli, et Radamel Falcao. Attention au faux pas des Madrilènes, qui viennent de concéder le match nul (0-0) à domicile face au Betis de Séville de Zouhair Feddal.

Du Barça, du Real Madrid, des matchs couperets, du suspens, des joueurs marocains, on a hâte d’y être ! On a hâte de voir les Marocains briller à nouveau à quelques jours de la liste de Vahid.

Et n’oubliez pas un match de Champions League, n’en est pas un sans la musique de Champions League ! Donc soyez à l’heure, surtout que mercredi est ferié !

Bonne semaine !

Nas