PARTAGER La Tribune de Nas : Les retrouvailles…

Lionel Messi vs Ronaldo ! Plus qu’un duel, c’est une romance qui nous a fait vibrer ces dernières années, et qu’on n’a plus revu depuis le départ du Portugais à la Juventus de Turin.

On a hâte de les retrouver ce mercredi. En attendant, on vous a fait une sélection de matchs ; la bonne nouvelle, c’est que vous pouvez tous les voir, ils sont à 4 horaires différents.

Mardi 27 Octobre à 18h55

Chakhtior Donetsk vs Inter Milan

On a hâte de revoir cette surprenante équipe ukrainienne, qui est partie faire un holdup à Madrid avec son équipe B, mercredi dernier. Ils ont de jeunes joueurs talentueux qui déstabilisent les défenses. Ça sera très intéressant de les voir à l’œuvre face au bloc défensif d’Antonio Conté.

L’Inter de Milan qui joue en 3-5-2, n’aura pas les errements défensifs qu’a pu avoir le Real Madrid. Les Italiens sont dos au mur après leur match nul à domicile lors la première journée. En imaginant que le Real Madrid va se ressaisir et va finir en tête du groupe, la deuxième place qualificative va se jouer entre les Italiens et les Ukrainiens. Ce match est aussi important pour nous Marocains avec la participation de notre Achraf Hakimi national, qui est guéri du Coronavirus.

Mardi 27 Octobre à 21h00

Marseille vs Manchester City

A jamais les premiers, voici le slogan des Marseillais pour charrier les Parisiens. Maintenant, c’est à jamais les premiers à enchaîner 10 défaites de suite en Ligue des Champions. Pour ne pas subir une nouvelle déconvenue, les hommes d’André Villas Boas sont obligés de s’imposer à domicile face à la grosse équipe de Pep Guardiola, qui malgré sa victoire lors de la première journée (3-1) face à Porto, ne sont que 11ème du classement en Premier League.

L’exploit est obligatoire pour les Marseillais. Ils devront montrer autre chose que leur piètre prestation face à l’Olympiacos lors de la première journée. Ils se sont rassurés vendredi dernier en s’imposant (0-1) face à Lorient. Sauf que Manchester City, ce n’est pas Lorient. Les Marseillais sont prévenus.

Mercredi 28 Octobre à 18h55

Istanbul Basaksehir vs PSG

Ce match ne pouvait pas mieux tomber, à quelques jours d’un échange qu’on peut qualifier d’houleux entre le Président Emmanuel Macron et le Président Turc Tayyip Erdogan. Cette passe d’armes entre les 2 Présidents va mettre un peu plus de piment à cette rencontre, déjà décisive entre les deux lanternes rouges du classement. Les Turques voudront créer la surprise face à des Parisiens quelque peu fébriles.

En effet, rien ne va plus entre Thomas Tuchel et Leonardo. Le dernier pic est la titularisation de Danilo Pereira défenseur central et Marquinhos milieu défensif, un signal fort de l’Allemand qui réclamait un remplaçant à Thiago Silva.

L’autre problème à résoudre est la vampirisation du jeu par Kylian Mbappé et Neymar Jr, qui jouent pour eux et qui ne pensent pas au collectif.

La seule satisfaction de ce début de saison des Parisiens reste Moise Kean qui vient de marquer un doublé contre Dijon Vendredi dernier. Paris se doit de jouer avec un vrai 9, et son profil convient parfaitement en complément aux deux solistes.

Mercredi 28 Octobre à 21h00

Juventus Turin vs FC Barcelone

C’est le match de cette journée! Avec le duel tant attendu entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Aux dernières nouvelles, à prendre avec des pincettes, le Portugais devrait faire son retour dans le groupe face au Barca. Il ferait beaucoup de bien à l’équipe entrainée par Andrea Pirlo qui a été tenue en échec par le Hellas Verone ( 1-1) à domicile. On salive déjà à l’idée de voir la triplette Morata/Ronaldo/ Dybala se former et faire mal aux défenses.

Il faut dire que la défense n’est pas l’atout majeur des Catalans en ce moment, qui viennent de perdre à domicile contre le Real Madrid (1-3). Le mari de Shakira qui a pris un rouge lors de la première journée ne sera pas de la partie. Il assistera de son salon, comme nous tous au duel tant attendu, qui nous a tant manqué entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

On sent que la Pulga est usée mentalement, après tout ce remue-ménage de début de saison. Les mauvaises performances de ses coéquipiers comme Antoine Griezmann n’arrange pas les choses. L’absence d’Air Stegen n’aide pas non plus. Rajouter à cela l’absence de Philippe Coutinho, le maitre à jouer Catalan ; le Barça ne se présente pas à Turin dans les meilleures dispositions. Mais ce qui est sûr c’est que les deux extra-terrestres vont se transcender pour confirmer leur suprématie aux yeux du monde.

Quel plaisir d’enchainer de la Ligue des Champions deux semaines de suite. Malgré ce temps pluvieux et ce couvre-feu, nous avons de quoi faire ces deux soirs de semaine, en attendant l’Aid et le Champions Club ce jeudi!

Vive le foot !

Vive la Champions League !

Vive l’espoir !

Vive la vie !

Nas