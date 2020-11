PARTAGER La Tribune de Nas : Le Prince & « la prince… »

Que de belles affiches ce weekend! Une en Liga, deux en Premier League et une en Ligue 1.

On a hâte! On va se régaler! Et avant le début du weekend, on va vous les analyser et vous proposer les compositions probables des plus grosses équipes.

Munissez d’un bavoir, car croyez-moi les formations font vraiment saliver…

Vendredi 20 Novembre à 21h00

Monaco vs PSG

On l’a appelé le Prince et « la prince », en référence aux guignols de l’info de Canal + qui se moquent de l’accent de Leonardo ; on aurait pu l’appeler le « Mbappéisco » !

Un très beau match pour bien débuter ce weekend. Le PSG leader du championnat commence à récupérer ses cadres Kylian Mbappé, Neymar, ou encore Marco Verrati. Monaco 6 ème n’est qu’à un point du podium.

Ils seront face à une redoutable équipe parisienne qui voudra répéter ses gammes avant son match crucial de Champions League face à Leipzig.

Le PSG devrait aligner l’équipe suivante, en 4-2-4 :

Mbappé Keane

Neymar Di Maria

Verrati Rafinha

Kurzawa Kimpembe Marquinhos Florenzi

Navas

Samedi 21 Novembre à 18h30

Tottenham vs Manchester City

Le 2ème face au 10ème, et pas l’inverse. Vous avez bien lu, vous ne rêvez pas. La Dream Team de Pep Guardiola est bien dans le ventre mou de la Premier League.

José Mourinho, quant à lui, est un candidat sérieux au titre. Quand vous avez Liverpool qui collectionne les blessés, et que vous avez surtout une attaque de feu Son/ Kane/ Bale, vous pouvez vous le permettre. Pour votre information, le coréen est le meilleur buteur de la Premier League.

Manchester City pourra néanmoins compter sur son attaquant vedette Fernan Torres, qui vient de claquer un triplé contre l’Allemagne et Manuel Neuer. Quand on sait qu’il n y a que 2 joueurs dans le monde qui ont réussi cet exploit, Cristiano Ronaldo et son coéquipier Kun Aguero, on comprend mieux cet achat surprise de l’entraineur des Citizens.

Manchester City devrait aligner l’équipe suivante en 4-3-3 :

Torres Jesus Mahrez

De Bruyne

Gudogan Rodrigo

Mendy Aké Diaz Walker

Ederson

Samedi 21 Novembre à 21h00

Atletico Madrid vs FC Barcelone

Ça sera malheureusement sans Luis Suarez, testé positif au Covid. Ça aurait été très beau de voir la célébration de l’Uruguayen face à ses anciens coéquipiers, il a de la rancœur envers son ancien club qui l’a jeté comme un mal propre; il aurait donc naturellement célébré son but.

De son côté, le Barça ne pourra pas compter sur sa pépite Ansu Fati, et devrait faire avec un homme qui revient en forme, qui a arrêté la Playstation, et la Junk Food avec ses amis, j’ai nommé Moustique Ousmane Dembelé.

Les Colchoneros sont 3ème à 3 points du surprenant leader la Real Sociedad. Le FC Barcelone quant à lui est à 9 points de la première place. Un faux pas à Madrid hypothéquerait déjà ses chances de remporter la Liga. Ronald Koeman joue déjà son avenir sur ce match…

Le FC Barcelone devrait jouer en 4-3-3 :

Dembele Griezmann Messi

Pjanic

Busquets De Jong

Alba Pique Lenglet Dest

Ter Stegen

Dimanche 22 Novembre à 20h15

Liverpool vs Leicester

Joe Gomez : 30 Juin 2021

Virgil Van Djik: 17 Avril 2021

Alex Cahmberlain: 20 Février 2021

Trent Alexander Arnold: 9 Décembre 2020

Andrew Robertson: 15 Décembre 2020

Mohamed Salah: 28 Novembre 2020

Voici la longue liste des blessés de Liverpool et leur date de retour. Nous qui n’arrêtons pas de faire des éloges sur la condition physique des joueurs qui ne se blessaient jamais. On leur a décidément porté le mauvais œil.

Les Reds 3 ème sont à 1 point du leader Leicester. Ce match risque d’être un tournant de la Premier League.

Pour les Foxes, c’est l’occasion ou jamais. Profiter de la cascade de blessés pour aller chercher les 3 points à Anfield.

Ils pourront compter sur leur fidèle buteur Jammy Vardy, mais surtout sur leur meneur de jeu Youri Tielemans qui vient de marquer un but avec la Belgique, en Ligue des Nations contre…. l’Angleterre…

Liverpool devrait jouer en 4-2-4 malgré les absences :

Firmino Jota

Mané Shaqiri

Alcantara Keita

Tsimikas Henderson Matip Milner

Becker

Après avoir lu cette chronique, je parie que vous êtes en train de vous demander comment annoncer à votre femme, que vous ne pourrez pas faire un barbecue au bord de la piscine samedi soir, normal on a tous le même problème… mais on trouve toujours des solutions…

Bon weekend !

Nas