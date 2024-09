La stratégie « Maroc Digital 2030 » a été officiellement lancée mercredi à Rabat par le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, lors d’une allocution prononcée via visioconférence. Cette initiative stratégique, conçue pour faire entrer le Royaume dans une nouvelle ère numérique, s’inscrit dans la feuille de route du gouvernement pour promouvoir l’emploi, particulièrement chez les jeunes. Avec un budget de 11 milliards de dirhams alloué sur la période 2024-2026, cette stratégie vise à former 100.000 jeunes par an dans le domaine du numérique, contre seulement 14.000 en 2022, et à créer 240.000 emplois directs dans ce secteur d’ici 2030.

Le numérique comme levier clé pour l’emploi des jeunes

Dans son discours, M. Akhannouch a souligné que la digitalisation ouvre des perspectives d’emploi considérables, notamment pour les jeunes sans emploi, ni études, ni formation (NEET). Le chef du gouvernement a mis en avant l’importance de la concertation qui a prévalu lors de l’élaboration de cette stratégie, impliquant des acteurs divers, allant des administrations publiques aux associations professionnelles, en passant par le secteur privé et la société civile.

Parmi les défis majeurs auxquels le gouvernement doit faire face, M. Akhannouch a souligné la nécessité de surmonter les effets des crises successives qui ont impacté le marché de l’emploi au Maroc. Selon lui, la stratégie « Maroc Digital 2030 » s’inscrit dans une vision intégrée, qui sera concrétisée par des mesures concrètes annoncées dans le cadre du projet de loi de finances 2025. En formant de jeunes talents numériques et en développant des infrastructures modernes, le gouvernement entend répondre aux défis de l’emploi à travers l’essor de l’économie numérique.

Un soutien aux startups et aux projets innovants

L’un des objectifs centraux de la stratégie est de stimuler la croissance des startups numériques marocaines, en leur offrant un cadre juridique adapté et en leur facilitant l’accès aux marchés publics. Le gouvernement prévoit également de renforcer les mécanismes de financement pour soutenir les porteurs de projets tout au long du cycle de vie de leurs entreprises. Cette initiative vise non seulement à favoriser l’émergence de nouveaux acteurs économiques, mais aussi à contribuer à la compétitivité du Maroc à l’international, en particulier dans les domaines de l’outsourcing et de l’exportation digitale.

« La transformation digitale ne se fera pas sans des compétences solides. Nous avons déjà commencé à renforcer le nombre de diplômés dans les spécialités numériques et nous prévoyons de tripler ce chiffre d’ici 2027 », a déclaré M. Akhannouch. Cette initiative ambitieuse devrait permettre de doter le Maroc d’un réservoir de talents capable de répondre aux besoins croissants de l’économie numérique.

Des partenariats avec des multinationales pour accélérer la transformation digitale

Pour accélérer la mise en œuvre de cette transformation numérique, le Maroc a signé des conventions avec plusieurs multinationales pionnières dans le domaine du digital. Ces partenariats visent à renforcer l’innovation locale tout en capitalisant sur le savoir-faire de ces entreprises. L’objectif est clair : consolider le capital humain local et doter le Maroc des outils nécessaires pour devenir un hub digital en Afrique et au-delà.

Dans ce cadre, l’accent sera mis sur la digitalisation des services publics, avec une priorité donnée aux secteurs de la santé, de l’éducation, de l’investissement et de l’emploi. « Notre ambition est de hisser le Maroc à la première place en Afrique et à la 50e position mondiale en termes de gouvernance digitale », a précisé M. Akhannouch. Cela passe par une administration plus transparente, des procédures simplifiées et une lutte plus efficace contre la corruption.

Un autre axe majeur de la stratégie « Maroc Digital 2030 » concerne le développement des infrastructures numériques. Le gouvernement entend renforcer l’accès à internet dans les zones rurales et lancer la technologie 5G sur l’ensemble du territoire. « Nous avons également mis en place un service cloud diversifié, respectant la souveraineté nationale, et qui répondra aux besoins des secteurs public et privé », a précisé le chef du gouvernement.

La stratégie ambitionne également de moderniser les télécommunications pour permettre à un plus grand nombre de citoyens et d’entreprises d’accéder aux services numériques. Ce développement devrait non seulement améliorer la connectivité, mais aussi créer des emplois dans des secteurs d’avenir, tout en favorisant l’émergence d’une économie numérique plus inclusive.

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a également souligné l’importance de cette stratégie. Selon elle, « le succès de ce chantier dépendra de la mobilisation de tous les acteurs, conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ». Elle a insisté sur le rôle clé que jouera cette transformation digitale dans l’amélioration de la vie quotidienne des citoyens et des entreprises marocaines.

La ministre a également évoqué les objectifs ambitieux de « Maroc Digital 2030 », notamment la création de 240.000 emplois directs et la contribution de 100 milliards de dirhams au PIB d’ici 2030. « L’ambition est de faire du Maroc un pôle numérique régional, capable de stimuler le développement économique et social du pays », a-t-elle ajouté.

Les objectifs principaux de la stratégie « Maroc Digital 2030 »

La stratégie nationale « Maroc Digital 2030 » s’articule autour de plusieurs objectifs clés :

Faire du Maroc un hub digital en Afrique, stimulant ainsi le développement social et économique du Royaume. Digitaliser les services publics, en facilitant l’accès pour les citoyens et les entreprises. Améliorer la position du Maroc dans les classements internationaux, notamment en passant de la 113e à la 50e place dans l’Index de développement du e-gouvernement. Faciliter l’accès aux services administratifs, en réduisant les délais et les déplacements nécessaires. Stimuler l’économie numérique, en promouvant l’innovation et en créant des emplois dans le secteur digital. Créer 240.000 emplois directs d’ici 2030. Contribuer à hauteur de 100 milliards de dirhams au PIB d’ici la fin de la décennie. Ériger le Maroc en leader numérique productif, en développant une économie numérique compétitive.

