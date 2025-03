La Renaissance Sportive de Berkane (RSB) a officiellement décroché son premier titre de champion du Maroc en Botola Pro D1, à l’issue de son match nul (1-1) face à l’Union Touarga, disputé samedi soir au stade municipal de Berkane, pour le compte de la 25e journée.

Le club de l’Oriental a ouvert le score à la 66e minute grâce à Oussama Lemlioui, avant que l’Union Touarga n’égalise par l’intermédiaire de Youness Dahmani à la 83e minute.

Grâce à ce résultat, la RSB totalise 60 points, assurant mathématiquement la première place à cinq journées de la fin du championnat. Le parcours des Berkanis cette saison a été marqué par 18 victoires, 6 matches nuls et une seule défaite concédée face au FUS Rabat lors de la 5e journée.

Dirigée par l’entraîneur tunisien Mouain Chaabani, l’équipe conforte ainsi son statut de poids lourd du football national. Elle devance actuellement l’AS FAR (2e, 45 points) et le Wydad Casablanca (3e, 43 points) au classement. Ce sacre met fin à l’hégémonie du Raja Casablanca, tenant du titre, et permet au championnat marocain de retrouver un club de l’Oriental au sommet, 50 ans après le titre remporté par le Mouloudia Oujda en 1975.

Fondée en 1938, la Renaissance de Berkane avait déjà marqué le football africain en remportant la Coupe de la CAF en 2020 et 2022, ainsi que trois Coupes du Trône et une Supercoupe de la CAF. Ce nouveau titre confirme la montée en puissance du club, qui s’impose durablement face aux formations historiques du championnat.

Par ailleurs, la RSB est toujours engagée sur la scène continentale et affrontera l’ASEC Mimosas en quarts de finale de la Coupe de la CAF en avril prochain.

LNT

