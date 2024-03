La région Marrakech- Safi ambitionne de drainer 58 milliards de dirhams (MMDH) d’investissement privé à l’horizon 2026, soit près de 10% des objectifs nationaux en sus de la création de 50.000 emplois stables, a indiqué, mercredi à Marrakech, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques publiques, Mohcine Jazouli.

Il s‘agit, certes, d’un objectif quantitatif mais aussi qualitatif de promotion du climat des affaires, et ce dans le cadre de la stratégie nationale d’investissement privé visant à atteindre 550 milliards de DH d’investissement, de créer 500.000 emplois à l’horizon 2026, a expliqué le ministre lors d’une réunion au siège du Conseil Régional d’Investissement (CRI) de la Région Marrakech-Safi, tenue dans le cadre de la territorialisation de la Stratégie Nationale d’Investissement privé et de l’alignement stratégique des CRI afin d’atteindre les objectifs nationaux fixés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

A cette occasion, le ministre a souligné l’importance des CRIs dans la mise en œuvre des politiques nationales, étant donné leurs rôles majeurs de stimulation de la croissance économique locale, d’encouragement de l’investissement des TPME et de drainage de projets d’envergure dans les différentes régions.

A la faveur de leurs statuts de moteurs de l’investissement et de la promotion du climat des affaires, les CRIs sont appelés à passer à une vitesse supérieure, le but étant de concrétiser les objectifs escomptés en termes de développement, de stimulation de la croissance économique et de création de l’emploi, poursuit M. Jazouli.

Et d’ajouter que l’engagement, l’excellence et l’éthique demeurent les maîtres mots pour des CRIs dynamiques et efficients, appelant à davantage d’efforts et de coordination entre les différentes parties impliquées dans le processus d’investissement pour relever l’ensemble des défis liés à l’acte d’investissement.

Pour sa part, le Directeur général par intérim du CRI Marrakech-Safi, Mohamed Amine Sabibi a tenu à présenter la feuille de route stratégique 2026 de l’investissement dans la région portant notamment, sur le renforcement de l’accompagnement et le suivi des projets, l’amélioration du climat des affaires, la promotion des investisseurs et le renforcement de la notoriété de la région.

Il s’agit également d’œuvrer à attirer davantage d’IDE, de renforcer l’offre de la région et de prévoir des investissements locomotives au niveau des provinces à valoriser, a fait savoir M. Sabibi.

L’action, a-t-il enchaîné, sera portée également sur des secteurs classiques notamment, le tourisme et l’artisanat mais aussi sur des secteurs émergents en particulier les énergies renouvelables, l’écotourisme ou encore l’économie bleue.

Cette réunion a été marquée par un débat constructif avec les membres du CRI et les représentants de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), axé sur la feuille de route de l’investissement dans la région ainsi que des pistes d’amélioration du climat des affaires et d’attraction des investissements.

LNT avec Map

