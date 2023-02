Après Zenata à Casablanca, IKEA met le cap sur la région Nord. L’enseigne internationale, leader des solutions d’ameublement et de décoration, a procédé à l’inauguration officielle de son deuxième grand magasin au Maroc, IKEA Cabo, au sein de la zone commerciale développée par Tanger Med Zones, située sur la route entre Tétouan et Mdiq, à proximité de Cabo Negro.

Pour M. Marino Maganto, DG de IKEA Maroc, le Koweït et la Jordanie, et PDG de SYH Morocco, « c’est, je crois, le meilleur et le plus beau magasin IKEA à ce jour et je suis convaincu que ce magasin fera la fierté des habitants de la région ». Et de poursuivre que « la démarche approfondie d’étude et de planification, entreprise en amont de l’ouverture, à travers plus de soixante rencontres et visites de foyers de la région, a permis de mieux comprendre les motivations des futurs clients, les défis de leur vie quotidienne à la maison, et leurs aspirations à une vie meilleure dans le futur. Nous sommes fiers de présenter aujourd’hui une expérience IKEA que nous espérons passionnante et pertinente pour tous. Nous souhaitons que nos visiteurs se sentent chez eux et trouvent l’inspiration avec des solutions d’ameublement adaptées à leurs besoins, à leurs rêves et bien sûr à leur budget ».

Sur une superficie globale de plus de 18.000 m2, dont un espace commercial de plus de 16.400 m2,, le nouvel IKEA Cabo dispose d’un showroom de 3.550 m2, d’un Market Hall de 4.184 m2 et du premier restaurant avec terrasse de IKEA au Maroc, pouvant accueillir jusqu’à 230 personnes. IKEA Cabo offrira également un espace extérieur unique dans l’univers IKEA à l’international et au Maroc. Il s’agit d’une verrière d’une superficie de 500 m2, abritant la gamme de mobilier d’extérieur. Cet espace d’exposition inédit sera mis en place tout au long de l’année.

Dans son parking de 379 places, IKEA Cabo proposera également quatre bornes de recharge, parmi les premières de la région, permettant de recharger les véhicules électriques. Le nouveau magasin est par ailleurs entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Nécessitant un investissement de 400 MDH, IKEA Cabo a permis la création de 500 emplois directs et 1.000 emplois indirects dont 90% de collaborateurs originaires de la région. Pour le directeur du magasin de Cabo, M. Chakir Berrada, ayant rejoint l’équipe logistique de IKEA en 2015 et qui a connu une évolution professionnelle remarquable au sein de l’entreprise lui permettant de devenir le premier directeur de magasin formé en interne au Maroc, « le recrutement est essentiel dans notre stratégie d’implantation. Dans un souci d’impact local positif, nous avons engagé une démarche participative en nouant des partenariats institutionnels avec les autorités locales, les universités, les écoles et l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), l’objectif étant de bénéficier de l’appui de ces organismes afin de constituer une équipe de collaborateurs à la fois la plus performante et la plus locale possible ».

L’inauguration du deuxième grand magasin IKEA au Maroc illustre la démarche de consolidation de la marque dans le Royaume où elle s’est engagée, dès l’ouverture du premier IKEA de Zenata en 2016, à un investissement de long terme. Depuis, IKEA a inauguré le magasin IKEA Morocco Mall, et a mis en place un site e-commerce et une application mobile. IKEA a également renforcé sa logistique par la création en juin 2022 de son unité centrale.

« Les prix abordables constituent un des piliers majeurs de IKEA qui se mobilise pour rendre ses opérations plus efficaces afin de continuer à baisser les prix, au-delà des contraintes liées à la conjoncture mondiale actuelle. C’est l’un des principaux engagements de long terme pris au bénéfice de la population marocaine. Pour sa nouvelle implantation stratégique dans la région Nord, IKEA a choisi la zone commerciale développée par Tanger Med Zones pour contribuer à la dynamique de la région, à l’heure où cette dernière connaît un essor économique remarquable », dit-on auprès d’IKEA Maroc.

