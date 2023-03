Emblème d’une gastronomie marocaine d’excellence, l’enseigne de la capitale créée en 1985 par Madame Naïma Berrada s’installe à Casablanca, au niveau d’Anfa exactement. C’est justement dans son nouveau Gagship de Casablanca, qu’à la veille du mois de Ramadan, Maymana a présenté son offre pour le mois sacré et sa stratégie de développement au Maroc et à l’international. Objectif : pérenniser les traditions culinaires du Royaume en valorisant avec fierté le « home-made » et les saveurs du terroir, tout en les projetant vers l’avenir et les aspirations des fins gourmets d’aujourd’hui et de demain.

Société familiale bénéficiant du soutien du Capital-Equity de la CDG, Maymana aborde sa croissance avec l’ambition de consolider les atouts d’une marque inspirante, favorisant une expérience qualitative, authentique et moderne sur tous les segments de son offre.

Par la même occasion, Maymana a présenté son menu spécial Ramadan pour les Casablancais et les hôtes de la ville. A la carte, « F’tour & S’hour » 2023 de Maymana qui allie design, élégance et finesse des recettes, réunit toute la gastronomie du Ramadan à la même adresse et saura séduire les fidèles de la marque et conquérir une nouvelle clientèle casablancaise.

‘‘Avec une sélection unique plus de 200 plats et « chiwates », Maymana facilite la vie des nouveaux consommateurs urbains pressés et fins gourmets, se rendant indispensable aussi bien pour un dîner en famille, une soirée entre amis ou une réception professionnelle’’, dit-on auprès de l’enseigne R’batie pour qui l’étendue du choix proposé saura répondre à toutes les envies de ce mois à la fois spirituel et gourmand : pâtisserie marocaines ou internationales, chebbakia et m’kharka au miel pur, spécialités aux dattes, viennoiseries contemporaines, salés gourmands, pastillas et briouates, soupes de tradition, salades, jus de fruits frais,… sans compter les nombreux plats cuisinés pour l’heure du s’hour, poulets kadra aux amandes, dalâa m’hammer et autres tajines meslallas…

En ce qui concerne ses ambitions en matière d’expansion nationale, Maymana compte avait une stratégie engagée avant la crise sanitaire et relancée par l’ouverture de deux points de vente dans la capitale économique. En moins d’un an, la marque a dévoilé deux nouvelles adresses à Casablanca : la première à la corniche d’Anfa, un véritable Gagship doté d’un laboratoire technique et accolé à un salon de thé, la seconde à Bouskoura, afin de répondre à la demande des nouveaux quartiers de la ville verte.

Après avoir ouvert ses activités à l’export dès 2011, Maymana ambitionne ainsi de promouvoir ses activités hors des frontières marocaines, répondant à l’attrait des publics internationaux pour l’identité, l’art de vivre et les savoir-faire marocains. Une première ouverture-test ayant rencontré le succès dans la ville de Toulouse en France sera suivie de nouvelles implantations selon les opportunités.

Après ainsi de longues années dans la pure cuisine traditionnelle marocaine, Maymana est aujourd’hui engagée dans une nouvelle dynamique d’innovation et de développement pour une gastronomie marocaine d’excellence…

