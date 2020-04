PARTAGER La protection des femmes démunies, la grande priorité de la solidarité

Le Maroc vit l’état d’urgence sanitaire depuis le 22 mars dernier. Les Marocains ont été alors contraints d’exécuter l’isolement sanitaire pour se prémunir contre le Covid-19.

Néanmoins, beaucoup de femmes actives, particulièrement celles intervenant dans le secteur informel ont perdu leur gagne-pain à cause de cette mesure proactive.

Ces femmes ou encore celles qui travaillent au jour le jour se trouvent aujourd’hui dans l’incapacité d’assurer leur quotidien. Les retombées sociales sur cette franche de la société marocaine sont loin d’être négligeables et méritent réflexion et mobilisation, estime l’Association Assaida Al Horra Pour la Citoyennenté et l’Egalité des Chances, section Tétouan-Al Hociema.

En tant qu’actrice de la société civile intervenant dans l’appui des femmes vivant la pauvreté, ladite association se voit concernée par la nécessité d’apporter le soutien à ces femmes et de les accompagner dans la souffrance qu’elles endurent aujourd’hui à cause du Coronavirus.

L’Association ajoute que dans le cadre de ses actions de proximité avec ces femmes, elle se veut la mieux placée et consciente de leur souffrance à l’heure de l’isolement sanitaire.

Dans le même sens, l’association constate que, malgré l’importance des efforts déployés par la commission de veille économique en faveur des citoyens aujourd’hui en situation socio-économique difficile, beaucoup de ces femmes n’ont pas pu accéder aux subventions étatiques.

Selon Assaida Al Horra, les obstacles qui freinent l’accès de ces femmes aux aides de l’Etat sont dus d’abord à la problématique liée aux NTIC dans la mesure où beaucoup de ces femmes, souvent non équipées de smartphones, n’ont pas la culture numérique suffisante pour répondre aux procédures légales et administratives dont la majorité est aujourd’hui dématérialisée, sachant qu’il y a urgence.

Assaida Al Horra ajoute qu’il aurait été plus judicieux de simplifier la procédure pour les Ramédistes bénéficiaires des aides et par la même occasion adopter une mesure urgente spécifique pour les Ramédistes qui n’ont pas pu renouveler leur carte d’adhésion à fin décembre 2019, notant que le nombre annuel de retraits des cartes est en baisse.

Et de rappeler que le nombre des inscrits au Ramed a atteint 15 millions depuis le 13 mars 2012, mais ceux disposant de cartes Ramed en vigueur ne sont que 10,9 millions à fin décembre 2019. Ceux qui n’ont pas de carte sont à 52% des femmes, ce qui est mesure de leur compliquer la tâche pour bénéficier des aides.

Et d’ajouter que beaucoup de femmes ne disposent pas de cartes Ramed même s’elles travaillent dans le secteur informel, et qu’une bonne partie d’entre elles n’ont même pas la CIN.

Partant de ces données et compte tenu de la difficile situation que traverse la société marocaine à cause du Covid-19, ces femmes au coeur de la vulnérabilité et des foyers de la pauvreté doivent être en première ligne des bénéficiaires du Fond d’aides aux familles nécessiteuses.

Aussi et dans le même sens, une grande attention doit être accordée à toutes ces femmes ‘‘contrebandière’’ au poste frontalier de Ceuta, au chômage forcé depuis déjà octobre dernier, sans alternative économique, et dont leur situation sociale s’est beaucoup dégradée avec le Coronavirus.

La même priorité doit être accordée aussi aux femmes de ménages des cafés et des restaurants, et aux bonnes. Idem pour toutes ces femmes pratiquant des métiers artisanaux aujourd’hui en arrêt à cause de la pandémie (les vendeuses de pain, les femmes qui travaillent dans les Hammams, les vendeuses ambulantes…).

Assaida Al Horra constate également que quelques dysfonctionnements marquent la distribution des aides sur le plan local, d’où l’entière disposition des conseillers de l’association à présenter les conseils et l’accompagnement nécessaires aux côtés des autorités locales.

Et l’association d’exprimer son engagement inconditionnel contre cette pandémie, et de déclarer qu’elle met à disposition ses locaux de Tétouan et Chaouen à toute fin utile.

LNT