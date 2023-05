La production de phosphates a enregistré un repli de 26,4% à fin mars 2023, contre une baisse de 11% durant la même période un an auparavant, selon la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE). De même, la production des dérivés de phosphates a accusé une baisse de 18,8% contre 4,6% et ce, suite aux reculs de 19,5% de la production de l’acide phosphorique et de 18,4% de celle des engrais naturel et chimique, souligne la DTFE dans sa récente note de conjoncture. Par ailleurs les expéditions de phosphates et dérivés ont poursuivi leur repli entamé depuis le début de l’année avec une baisse de 6,2 milliards de dirhams (MMDH) ou 25,3% à fin mars 2023, traduisant une baisse des ventes de phosphates de 29,1%, des engrais naturels et chimiques de 22,9% et de l’acide phosphorique de 30,8%. Les ventes en volume se sont repliées de 46% pour le phosphate et de 8,6% pour les engrais, alors qu’elles ont progressé de 6,1% pour l’acide phosphorique. S’agissant des prix, les cours de phosphate brut ont enregistré une hausse de 84,5%, précise la même source. Le secteur des phosphates et dérivés est devenu ainsi le deuxième secteur exportateur avec une part de 16,7% du total des exportations. Hors OCP, les exportations se sont renforcées de +14,4 MMDH ou +18,7% pour se situer à 91,2 MMDH à fin mars 2023.

LNT avec MAP

