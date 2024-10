Sur les instructions du Roi Mohammed VI, la Princesse Lalla Hasnaa, en compagnie de Madame Brigitte Macron, a inauguré, mardi 29 octobre, le Théâtre Royal de Rabat, un projet structurant qui vise à enrichir l’écosystème culturel de la capitale marocaine.

Après avoir dévoilé une plaque commémorative, la Princesse et Madame Macron ont assisté à une présentation de l’architecture intérieure du Théâtre, suivie d’une visite des différentes installations.

Initiée par le Roi Mohammed VI dans le cadre du développement de Rabat, cette infrastructure renforce les capacités culturelles du pays et promeut son rayonnement à l’international.

Situé au cœur de la vallée du Bouregreg, à proximité de la Tour Hassan et du Mausolée Mohammed V, il symbolise le renouveau culturel de la ville. Conçu par feue l’architecte Zaha Hadid, le Théâtre Royal de Rabat s’étale sur un terrain de 7,1 Ha dont 25.400 m2 de surface construite, intégrant son architecture au paysage environnant.

Le Théâtre comprend plusieurs espaces, dont un auditorium de plus de 1 800 places, adapté à une variété d’événements artistiques. Il offre une acoustique de haut niveau et des aménagements accessibles à tous. Une seconde salle de 250 places est destinée à soutenir la nouvelle scène artistique marocaine, tandis qu’un amphithéâtre extérieur peut accueillir jusqu’à 7 000 spectateurs pour des festivals, et autres grandes manifestations.



Avec une programmation riche, le Théâtre Royal de Rabat ambitionne de devenir un pôle culturel incontournable, consolidant ainsi la position de la ville comme une destination culturelle internationale.

À l’accueil de SAR la Princesse Lalla Hasnaa et de Madame Brigitte Macron, étaient présents M. Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du budget, M. Mohamed Yacoubi, Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, et gouverneur de la préfecture de Rabat ainsi que d’autres personnalités politiques et culturelles.

Partagez cet article :