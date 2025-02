L’Institut français du Maroc à Tétouan, en collaboration avec la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de l’Université Abdelmalek Essaâdi, organise un événement dans le cadre de La Nuit des Idées 2025, le vendredi 21 février, sur le thème mondial « Pouvoir agir ».

Cette soirée de réflexion et d’échanges réunira des experts et acteurs de la société civile ainsi que de la jeunesse marocaine autour du sujet « Jeunesse et société civile au Maroc : réinventer la participation citoyenne dans un monde en mutation ». La discussion abordera les enjeux contemporains de la participation citoyenne, avec un focus particulier sur les initiatives des jeunes.

Les participants exploreront les moyens par lesquels les jeunes peuvent s’engager activement et de manière transformative sur les questions sociales, environnementales et politiques, ainsi que les défis et les opportunités qui existent pour renforcer leur pouvoir d’action.

Les intervenants incluent Ranya El Alaoui Moad, enseignante-chercheuse à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de l’Université Abdelmalek Essaâdi, Kenza Sammoud, actrice de la société civile, et Salaheddine Lemaizi, sociologue et journaliste spécialisé dans la justice sociale et environnementale, rédacteur en chef du média Enass.ma. La modération sera assurée par Kenza Sefrioui, activiste culturelle et critique littéraire. Le panel offrira l’occasion d’explorer pendant deux heures comment la jeunesse et la société civile peuvent collaborer pour apporter des solutions face aux défis mondiaux actuels.

Cet événement se tiendra à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Tétouan, de 18h30 à 21h30, et l’entrée est libre.

