La Nuit de la poésie 2020 se digitalise

Dans le cadre de son partenariat avec l’Institut du Monde Arabe à Paris (IMA), l’Institut Français de Rabat célèbre, pour la troisième fois, « La Nuit de la poésie » le samedi 14 novembre 2020 de 15h à minuit.

Placée sous le signe du dialogue et du partage, cette nuit « célèbre les poésies française et arabe, et rappelle les liens que tisse la culture entre les peuples, par-delà les frontières » affirment les organisateurs.

Depuis 2017, cette Nuit résonne simultanément dans une dizaine de villes du monde arabe, dont Abou Dabi, Bagdad, Beyrouth, Djeddah, Doha, Khartoum, Manama, Rabat, Oran, Ramallah, Riyad, et Tunis.

En raison de la crise sanitaire, cette édition sera proposée au public en version 100% digitale. Les interventions des artistes participants seront transmises sur la page officielle facebook de l’institut français : @InstitutfrancaisRabat.

Il est à noter que « La Nuit de la poésie 2020 », dans sa version digitale, a lancé un appel à participation dans le but d’encourager les jeunes talents. Poésie, prose, rap ou slam, les amateurs ou professionnels étaient invités à envoyer leurs vidéos afin de les diffuser la nuit du samedi 14 novembre sur la page Facebook de l’’Institut français de Rabat.

