La Cigogne, marque mythique et 100% marocaine de limonade née en 1929, opère son retour sur le marché après une parenthèse de plus de deux décennies.

Après plus de vingt-cinq ans d’absence, La Cigogne fait son grand retour sous la houlette de la Société des Boissons du Maroc (SBM), qui redonne vie à cette marque légendaire en alliant respect d’une riche histoire, innovation et durabilité, indique un communiqué de La Cigogne.

En réintroduisant La Cigogne, SBM entend offrir aux consommateurs marocains une expérience unique, mêlant authenticité et modernité, fait savoir le communiqué, notant que la nouvelle vision de la marque conserve en effet son essence historique, tout en adoptant des méthodes de production modernes et respectueuses de l’environnement.

« C’est une grande fierté de pouvoir faire revivre cette limonade mythique. Je lui souhaite une nouvelle vie au moins aussi longue que celle de son aïeule de 1929 ! », déclare le Directeur Général de la Société des Boissons du Maroc.

Une marque iconique

Marque iconique, 100% « made in Morocco », profondément ancrée dans la culture marocaine, La Cigogne n’a jamais disparu des souvenirs ni de l’inconscient collectifs, bien que le produit ait été absent du marché depuis plus de deux décennies, à la suite de l’arrêt de sa commercialisation en 1997.

En effet, malgré une longue absence des rayons, La Cigogne a continué à exister en tant que marque culte, solidement installée dans la culture populaire, grâce à un public engagé, à des artistes contemporains qui l’ont érigé en symbole du Pop Art marocain, et surtout grâce à des collectionneurs qui ont jalousement conservé sa mémoire, au point d’en faire un véritable mythe, représentatif d’une certaine identité marocaine.

Un pont entre les générations

« Love Brand » par excellence, chargée de souvenirs d’enfance, évocateurs de moments de joie et de célébration, la marque La Cigogne revient aujourd’hui pour créer de nouveaux souvenirs et accompagner de nouveaux instants d’émotions, créant ainsi un pont entre les générations.

Symbole parfait de cette continuité, l’identité visuelle est restée inchangée, tout comme le mythique logo de La Cigogne, reconnaissable entre mille par tous les Marocains. Il en est de même pour sa bouteille iconique, qui a conservé sa forme épurée et son relief dessiné en spirale.

Pour autant, le retour de La Cigogne ne se fait pas sous le signe du « rétro » ou de la nostalgie. Résolument à rebours de la vogue « vintage », La Cigogne est bel et bien une marque de son temps, qui a su conserver intacte sa forte identité, tout en s’installant dans le présent et en se projetant dans le futur.

Authenticité, qualité et durabilité

Ainsi, La Cigogne est restée fidèle à sa recette authentique, à son goût unique et inimitable et à sa robe à la transparence immaculée.

« J’ai eu la chance de consommer La Cigogne au Maroc en 1995 et me souviens de sa pétillance si particulière. Presque 30 ans plus tard, nos équipes ont su recréer cette pétillance et ce goût typique à La Cigogne », affirme le Directeur Général de la Société des Boissons du Maroc.

Et de poursuivre : « Pour ce come-back, nous sommes allés plus loin, en adaptant les ingrédients à notre époque: fini les produits chimiques ou les saveurs de synthèse, La Cigogne 2024, c’est du 100% naturel ! ».

En effet, la limonade mythique a évolué vers davantage de naturalité, avec une composition à base d’arômes naturels de citron et une teneur réduite en sucre.

Autre illustration de sa projection vers l’avenir, La Cigogne ne sera proposée que dans des formats « éco-responsables ». Ainsi, les bouteilles exclusivement en verre, consignées, réutilisables et des canettes en aluminium, un matériau qui, comme le verre, est recyclable à l’infini.

Le choix de ces emballages a été privilégié pour leurs qualités écologiques, contribuant ainsi à promouvoir la durabilité environnementale.

Enfin, ses emballages sont produits localement, se conformant ainsi au principe écologique des « circuits courts », et participant de manière toujours plus prononcée à la dynamique de l’économie nationale.

Dans les rayons dès le mois d’octobre

À partir du premier octobre, La Cigogne, marque marocaine légendaire, riche d’une histoire de 90 ans, fera son grand retour dans les rayons. La mythique limonade blanche sera disponible en grandes surfaces et dans les commerces de proximité dans toutes les régions du Maroc, en bouteille 25 cl en verre, consignée et réutilisable, et en canette aluminium de 25 cl et 33 cl, gages de durabilité et de respect de l’environnement.

LNT avec Map

