La Moroccan Freight Forwarders Academy (MFFA) vient de remettre à Casablanca des diplômes en Freight Forwarding de FIATA. Cet événement s’est tenu en marge de l’Assemblée Générale Ordinaire de ladite association : ‘‘ En partenariat avec la GIZ, l’AFFM a joué un rôle clé dans le projet TAMHEEN, axé sur le développement de la formation professionnelle en milieu du travail (FPMT), notamment dans le secteur de la logistique et des Technologies de l’Information et de la Communication dans la région de Casablanca’’, dit-on auprès de la MEFA pour qui cette cérémonie de remise des diplômes a représenté́ un jalon important dans l’engagement de l’AFFM à préparer et accompagner les apprentis/logisticiens à s’intégrer efficacement sur le marché du travail.

Pour ce qui est de cette cérémonie, la MEFA souligne que les diplômés ont suivi avec succès les modules de FIATA, couvrant tous les aspects du transport international et du Freight Forwarding. Et de poursuivre que la formation a également intégré́ des compétences en techniques de vente, marketing digital, et soft skills pour enrichir à la fois les compétences professionnelles et les qualités personnelles des apprenants.

Sur les 18 apprenants formés dans le cadre de ce projet, 13 lauréats dont 6 femmes ont déjà̀ trouvé un emploi au sein d’entreprises du secteur, avec un taux d’embauche impressionnant de 80% : ‘‘ L’Association des Freight Forwarders du Maroc (AFFM), est fière d’être accréditée pour délivrer le prestigieux diplôme international FIATA en transport et logistique. Ce diplôme est reconnu à l’échelle internationale par les professionnels du secteur, ouvrant ainsi des opportunités pour les diplômés de travailler à l’échelle mondiale’’.

L’évènement de remise des diplômes a été également un moment festif et de reconnaissance pour les diplômés et les partenaires impliqués. La cérémonie a été marquée par des discours inspirants, des témoignages de réussite, et des remises de diplômes officielles : ‘‘Grace à ses partenaires l’AFFM est déterminée à continuer de former les logisticiens de demain et à contribuer au développement durable du secteur de la logistique au Maroc’’. Le tout sous le signe : ‘‘ Learners Today-Leaders Tomorrow ’’.

Pour rappel, L’Association des Freight Forwardersdu Maroc « AFFM » a été créée en 1998 pour représenter et défendre les intérêts des commissionnaires du transport multimodal international. L’AFFM est membre de la Fédération internationale des associations de transitaires FIATA qui est une organisation non gouvernementale représentant les transitaires du monde entier. Selon le rapport annuel 2021 de la FIATA, la FIATA comptait 109 associations membres représentant le secteur du transport de fret sur un territoire et 5959 membres individuels, représentant des entreprises de transport de fret et de logistique.

H.Z

