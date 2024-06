Née au Royaume-Uni en 1924, la MG célèbre aujourd’hui ses 100 ans avec l’ouverture de son tout nouveau showroom à Moulay Ismail à Casablanca, renforçant ainsi sa présence au Maroc un an après son entrée sur le marché.

Par la même occasion, MG lance une offre spéciale sur ses modèles électriques dans l’espoir de rendre les véhicules électriques plus accessibles et offrir une technologie de pointe.

Au Maroc, MG se distingue en tant que marque généraliste proposant une gamme complète de SUV et de véhicules compacts 100% électriques. Avec une gamme EV comprenant les modèles MG4, ZS EV et Marvel, MG propose des véhicules allant des berlines aux SUV, en passant par une gamme de véhicules électriques qui redéfinissent les normes du segment.

Outre ses produits de haute qualité, MG s’engage à offrir des garanties étendues allant jusqu’à 6 ans/200 000 km sur les véhicules et jusqu’à 8 ans/200 000 km sur les batteries.

Le showroom MG à Moulay Ismail, Casablanca, s’ajoute aux points de vente existants à Casablanca à Driss Slaoui et à Tanger, avec l’ouverture prochaine d’un showroom à Marrakech et un plan d’expansion à Rabat : ‘‘ Cette expansion stratégique témoigne de l’engagement de MG envers le marché marocain et sa volonté de répondre aux besoins croissants des consommateurs en matière de mobilité’’, a dit Salma Moubkil, DG de MG Motors Maroc et de poursuivre que cette ouverture marque une étape importante dans le parcours MG au Maroc : ‘‘Ce centenaire et cette expansion significative témoignent de l’engagement continu de MG à proposer des véhicules qui combinent style, performance et fonctionnalité. MG invite tout le monde à venir découvrir sa gamme étendue de véhicules électriques et à profiter de d’offres uniques lors de leur visite dans le nouveau complexe à Casablanca, qui est le plus grand de la marque MG en Afrique’’.

Fondée en 1924 au Royaume-Uni, MG est une marque automobile emblématique avec un héritage de 100 ans de passion automobile. Avec une présence dans de nombreux pays à travers le monde, MG reste une marque légendaire avec d’importantes ambitions de développement.

H.Z

