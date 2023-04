Après s’être réunis, les partis de la majorité gouvernementale ont tenu une conférence de presse pour présenter un front commun et rassurer les Marocains, à l’entame de la nouvelle cession parlementaires, à propos des nombreux sujets délicats de l’heure, comme la hausse des prix et le stress hydrique.

Ces déclarations ont été prononcées lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion élargie, jeudi soir à Rabat, de la présidence de la majorité gouvernementale, présidée par Aziz Akhannouch, président du Rassemblement national des indépendants, Abdellatif Ouahbi, secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM) et Nizar Baraka, secrétaire général du parti de l’Istiqlal.

Cette réunion a été l’occasion d’examiner plusieurs sujets, entre autres les programmes gouvernementaux qui intéressent les citoyens, et de passer en revue les différents enjeux de la conjoncture actuelle, a indiqué M. Akhannouch .

Il a été procédé, a-t-il ajouté, à l’examen de la situation du secteur agricole sur fond de la pénurie d’eau et des prix élevés des semences, des engrais et des pesticides, notant que le gouvernement a réussi, à la faveur de ses rencontres et accords avec les différents acteurs du secteur, à assurer la baisse des prix.

S’agissant du problème de la pénurie d’eau, M. Akhannouch a noté que le gouvernement œuvre à trouver une solution à ce problème, que ce soit en termes de dessalement de l’eau ou de transport, soulignant que le gouvernement travaille également sur la mise en œuvre d’autres projets qui verront le jour dans les mois à venir.

Et d’ajouter que la réunion a été également l’occasion d’aborder les programmes gouvernementaux portant sur l’État social, notamment en ce qui concerne la santé, l’éducation et la Charte d’investissement, ainsi que les grandes réalisations accomplies ces derniers mois, soulignant que le gouvernement, malgré le contexte difficile actuel, avance dans l’exécution de son programme de manière optimale.

Les groupes parlementaires de la majorité sont cohérents et soutiennent le gouvernement sans condition, accompagnent le rythme de ses programmes et s’engagent à informer les citoyens des grands efforts déployés par l’Exécutif, explique M. Akhannouch.

Pour sa part, M. Ouahbi a souligné que la majorité gouvernementale est « harmonieuse et forte » et se réunit continuellement dans le cadre du consensus entre ses dirigeants, indiquant que les problèmes posés sont normaux et sont traités par l’unité et le respect du programme gouvernemental et de la Charte de la majorité.

Le gouvernement, a-t-il dit, est « plus fort qu’avant », va de l’avant et s’acquitte pleinement de ses responsabilités.

Pour sa part, M. Baraka a considéré que la réunion a été l’occasion d’échanger entre les différentes composantes de la majorité gouvernementale sur les acquis et les réformes entreprises par la majorité pour répondre aux problèmes soulevés au niveau national et international.

Cette réunion, a-t-il ajouté, est aussi l’occasion de réitérer le respect des engagements pris vis-à-vis des citoyens malgré les contraintes, les aléas climatiques et les chocs résultant des crises internationales, soulignant que la majorité gouvernementale, forte et harmonieuse, est nourrie d’une forte volonté de surmonter tous ces problèmes.

Le gouvernement, relève M. Baraka, s’emploie à faire face à la conjoncture difficile actuelle et à rattraper le retard enregistré au niveau d’un certain nombre de réformes et de projets importants, et ce grâce à une approche porteuse de solutions structurées, le but étant de servir les citoyens et d’améliorer leurs conditions de vie.

Dans ce contexte, il a rappelé que le gouvernement a réussi à mettre en œuvre le premier volet relatif à la généralisation de la couverture médicale dans le cadre du chantier de la protection sociale, faisant savoir qu’il sera procédé, avant la fin de l’année en cours, à la mise en œuvre de l’autre volet visant à apporter un soutien direct aux familles nécessiteuses.

« Nous sommes tous confiants dans notre capacité à surmonter ces crises, et dans les citoyens, invités à interagir positivement avec les réformes engagées dans divers domaines », a-t-il conclu.

LNT avec MAP

