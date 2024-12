A l’orée de la nouvelle année, Widiane Resort convie ses hôtes à des festivités de fin d’année qu’il promet féérique. Niché entre les montagnes du Moyen Atlas et le magnifique lac Bin El Widane, cet écrin offre un paysage unique qui prête à la rêverie.

Au programme de ses festivités et lors de la journée du 24 décembre, Widiane Resort a prévu un dîner de Noël au Restaurant Le Safran, promettant un mariage entre raffinement gastronomique et produits du terroir, sublimés par une touche créative du chef. Lors de cette soirée, des surprises festives et des activités dédiées aux enfants sont également au menu : « Une ambiance musicale exceptionnelle avec le groupe live Melody Makers, incarne la fraîcheur et le talent d’une jeunesse marocaine passionnée. Leur mission et de faire vibrer chaque instant avec une énergie contagieuse et une passion musicale authentique qui éveillent les plus beaux souvenirs des années 80 », dit-on auprès de l’établissement, tout en ajoutant que « pour le 25 décembre, nos jeunes hôtes pourront s’immerger dans l’univers du Kids Club, avec des activités comme des ateliers créatifs pour décorer le sapin, un cooking class pour réaliser une bûche de Noël Sous la supervision de notre talentueuse équipe de pâtisserie, en terminant par une Kids Party et soirée cinéma dans un cadre sécurisé et ludique « .

Et pour le Réveillon, le 31 décembre, le Widiane met sur son menu une soirée qu’il promet éclatante avec un dîner de Gala mettant à l’honneur des saveurs d’ici et d’ailleurs. La soirée sera accompagnée par un spectacle aux couleurs dansantes avec une performance musicale par des artistes de renom, suivie d’une ambiance mêlant modernité et folklore berbère pour une fusion culturelle unique dans le restaurant Azawan, un lieu emblématique de la fête.

Le 1er janvier, la magie des festivités se poursuivra avec un brunch gourmand au Bistrot du Lac : « Une animation musicale légère et une sélection de plats savoureux viendront sublimer ce moment de convivialité ».

A la carte aussi, spa et relaxation, padel, kayak, excursions en bateau sur le lac Bin El Ouidane, pour découvrir la nature environnante tout en gardant des moments pour les enfants avec des ateliers créatifs, soirées cinéma, et espaces dédiés…

