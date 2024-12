L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a organisé, en partenariat avec l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF) et la Commission Nationale chargée de l’Application des Sanctions des Nations Unies (CNASNU), un séminaire de sensibilisation sur la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT). Cet événement, tenu au siège de l’AMMC, a rassemblé les principaux acteurs du marché des capitaux, notamment des dirigeants de sociétés de bourse, de gestion, et des teneurs de comptes.

Dans son discours inaugural, Mme Nezha HAYAT, Présidente de l’AMMC, a mis en avant l’importance cruciale d’un dispositif LBC/FT efficace pour protéger l’intégrité du marché des capitaux. « La vigilance face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est essentielle pour préserver une finance saine et durable, en phase avec les standards internationaux », a-t-elle déclaré.

M. Jawhar NFISSI, Président de l’ANRF, a réaffirmé l’importance d’une collaboration étroite entre les différents partenaires. Il a notamment rappelé que le prochain cycle d’évaluation mutuelle du Maroc par le GAFIMOAN mettra l’accent sur l’efficacité du dispositif national et l’adoption d’une approche basée sur les risques.

Au cours de ce séminaire, plusieurs thématiques clés ont été abordées, notamment le cadre juridique de la LBC/FT au Maroc présenté par l’ANRF, mettant en lumière les évolutions majeures et l’importance des déclarations de soupçon. Les sanctions des Nations Unies ont été également exposées par la CNASNU, avec un focus sur la réactivité des intervenants du marché des capitaux. Enfin, l’AMMC a présenté sa cartographie des risques 2024 qui positionne les différentes activités du marché des capitaux et propose des exigences de vigilance adaptées.

Cet événement, le sixième organisé par l’AMMC sur ce thème, s’inscrit dans une stratégie continue de sensibilisation et de renforcement des dispositifs de vigilance pour les acteurs du marché. En prévision du 3e cycle d’évaluation mutuelle par le GAFIMOAN en 2026, des actions supplémentaires de formation et de sensibilisation seront menées. L’objectif : garantir que le Maroc demeure un acteur exemplaire en matière de LBC/FT, tout en renforçant la confiance des investisseurs dans son marché des capitaux.

Avec ce séminaire, l’AMMC confirme son rôle de régulateur engagé pour une finance marocaine transparente et alignée sur les meilleures pratiques internationales.

LNT avec CP

