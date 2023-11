L’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC) a organisé, mercredi à Chefchaouen, une rencontre de communication avec les coopératives et les agriculteurs pour faire le point sur l’expérience de la première saison, après la légalisation de la culture du cannabis à des fins licites, médicales et industrielles.

Cette rencontre s’est fixée pour objectifs d’évaluer la première saison de culture du cannabis et de préparer la deuxième saison, à travers l’accompagnement des agriculteurs et producteurs résidant dans la province de Chefchaouen, qui sont organisés dans le cadre de coopératives agricoles.

Cette réunion consultative, qui s’est déroulée en présence du directeur général de l’ANRAC et des représentants de collectivités territoriales et de coopératives agricoles de la province de Chefchaouen, a permis également d’encadrer les cultivateurs de cannabis à des fins licites, de les encourager à investir dans le développement local, et de les sensibiliser à l’importance de ce projet prometteur, visant à améliorer les rendements des agriculteurs, ainsi que de proposer des mesures visant à lutter contre la culture illégale du cannabis.

Elle a été aussi l’occasion de mettre en lumière les efforts déployés pour permettre à la province de Chefchaouen de jouir d’une position distinguée dans la chaîne de production du cannabis à des fins médicales et industrielles, et ériger la province en plateforme de transformation de la production pour augmenter la valeur ajoutée.

S’inscrivant dans le cadre des réunions consultatives de l’Agence, cette rencontre a été marquée par la présentation des expériences des coopératives agricoles et des agriculteurs engagés dans ce chantier et l’échange d’expertises et de bonnes pratiques dans ce domaine.

Cet événement a été également une opportunité pour encourager les agriculteurs de s’organiser en coopératives, afin d’améliorer et de réduire les coûts de production, de valoriser leur produits et de promouvoir leur commercialisation, ainsi que d’organiser le processus d’importation de graines de cannabis adaptées à l’usage de cette plante à des fins médicales et industrielles.

A cette occasion, les représentants de l’ANRAC ont exprimé leur constante disponibilité pour soutenir et accompagner les coopératives et les agriculteurs, que ce soit lors des étapes d’obtention d’une licence pour cultiver du cannabis ou pendant le processus de culture puis de production.

Par ailleurs, cette rencontre a été ponctuée par des témoignages donnés par des agriculteurs engagés dans ce chantier sur leur expérience au cours de la première saison de culture du cannabis à des fins licites.

LNT avec Map

