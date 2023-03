Des présidents de groupes parlementaires, de la majorité et de l’opposition, ont appelé, mardi, le gouvernement à sévir contre toute forme de spéculation et de monopole de produits alimentaires et de consommation et à œuvrer à régler les perturbations des chaînes de distribution de ces biens. Lors d’une réunion de la Commission des Finances et du développement économique à la Chambre des représentants, consacrée aux mesures gouvernementales destinées à faire face à la hausse des prix et à protéger le pouvoir d’achat des citoyens, les parlementaires ont souligné la nécessité pour le gouvernement de revoir le dispositif de contrôle des marchés, à travers l’organisation de « patrouilles permanentes et continues » pour le contrôle des prix, au lieu des campagnes saisonnières actuellement en vigueur.

Ils ont, en outre, appelé à accélérer la mise en place de l’appui direct aux ménages et aux catégories vulnérables, à travers l’activation du registre social unifié, relevant que cette mesure permettra d’alléger considérablement le fardeau des dépenses qui pèse sur ces familles et de réduire les charges de la Caisse de compensation.

Lors de cette rencontre, qui a connu la présence de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, les présidents des groupes parlementaires ont exhorté le Gouvernement et les établissements compétents à veiller au contrôle des opérations d’exportation et de production des produits alimentaires dont les prix ont connu une hausse ces derniers temps, mettant l’accent, dans ce sens, sur la nécessité de sécuriser les stocks stratégiques des produits alimentaires et de garantir la souveraineté alimentaire, conformément aux Hautes Orientations Royales.

Pour sa part, Mme Fettah a assuré que les marchés nationaux sont approvisionnés en quantités suffisantes des produits alimentaires de forte consommation durant le mois sacré du Ramadan, notant que l’offre en produits agricoles est suffisante et répond aux besoins nationaux.

Elle a, dans ce sens, fait savoir que le stock de blé couvre entre deux et trois mois, celui de sucre plus de quatre mois et celui d’huiles et de beurre plus de deux mois, ajoutant que l’offre en dattes et lait est disponible en quantités qui dépassent la demande.

La ministre a aussi souligné que le stock disponible d’essence couvre 53 jours des besoins nationaux, celui du gasoil 29 jours, alors que celui du gaz butane couvre 26 jours.

En ce qui concerne les viandes, notamment la viande rouge, Mme Fettah a affirmé que l’offre est suffisante et couvre les besoins nationaux, faisant état de l’importation, jusqu’au 14 mars courant, de l’équivalent de 13.642 têtes de bovins.

De même, la production nationale de poissons a connu une hausse notable au cours du mois de février dernier, ce qui permettra de répondre aux besoins des citoyens.

Par ailleurs, Mme Fettah a souligné que les Commissions mixtes de contrôle des marchés ont intensifié leurs activités durant l’année écoulée et les premières semaines de 2023, faisant savoir que le nombre des opérations de contrôle a connu une hausse de plus de 55% en 2022 et de plus de 76% au début de cette année, comparativement aux années précédentes.

LNT avec MAP

Partagez cet article :