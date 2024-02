Pour la première fois au Maroc, le cabinet d’audit et de conseil PwC au Maroc avait publié l’année dernière une étude consacrée aux priorités 2023 des Directions financières au Maroc intitulée: « Garder le cap face à l’incertitude ».

Le cabinet a renouvelé l’exercice cette année, et la deuxième édition de l’étude PwC Priorités des Directions financières au Maroc, fournit une aperçu pertinent sur les orientations et stratégies adoptées par les directeurs financiers dans un contexte marqué par une instabilité économique et géopolitique prolongée. Réalisée auprès de plus de 60 directions financières issues de divers secteurs, cette étude révèle l’adaptation et l’innovation des acteurs financiers face aux défis et opportunités qui caractérisent l’économie marocaine contemporaine, en pleine mutation.

Au cœur de ces révélations, la gestion des talents émerge comme la priorité absolue, signalant un virage stratégique majeur par rapport à l’année précédente. Cette montée en première place, depuis la sixième position l’année d’avant, souligne une reconnaissance accrue de l’importance des ressources humaines dans les dynamiques de transformation des entreprises. Cette prééminence de la gestion des talents traduit une volonté des directions financières de renforcer leurs équipes, non seulement pour répondre aux exigences actuelles mais aussi pour anticiper les besoins futurs, dans un monde des affaires en constante évolution.

Le pilotage de la performance maintient sa place de choix comme deuxième priorité, reflétant une constance dans l’approche stratégique des directions financières. Cette priorisation indique une focalisation continue sur la croissance et la capacité à naviguer agilement dans un environnement de marché volatile. La performance, en tant que pilier central de la stratégie d’entreprise, requiert une attention soutenue pour assurer non seulement la survie mais également le développement proactif de l’entreprise dans des conditions de marché incertaines.

Parallèlement, la progression de la gestion des processus transactionnels, qui avance de la cinquième à la troisième place, révèle une reconnaissance de la nécessité d’optimiser et de rationaliser les opérations financières. Cette évolution traduit une quête d’efficacité opérationnelle, essentielle pour soutenir les ambitions de croissance et de performance de l’entreprise.

L’étude met en lumière la transformation du rôle des directeurs financiers, qui aspirent désormais à agir en véritables partenaires d’affaires. Pour cela, ils se dotent d’outils et compétences diversifiés, couvrant les domaines humain, technologique et procédural, afin de répondre aux multiples défis posés par leur environnement. Cette ambition se manifeste notamment par une volonté de développer des processus agiles et résilients, intégrant de manière proactive la gestion des risques, et par un recours massif à la digitalisation, avec 90% des directions financières utilisant actuellement une solution digitale.

Dans un contexte baptisé « Permacrise », caractérisé par une succession de crises géopolitiques, une inflation omniprésente et une remise en question des modèles d’affaires traditionnels, l’étude souligne l’importance pour les directions financières d’adopter une posture de vigilance et de flexibilité accrues. Ces défis complexes poussent les directions financières à réévaluer et à ajuster continuellement leurs stratégies et opérations, en mettant l’accent sur l’intégration des nouvelles technologies, le développement des compétences des équipes, et l’évolution des modèles de pilotage.

L’optimisme des directeurs financiers quant à l’avenir transparaît également dans l’étude, avec une confiance en hausse dans les perspectives de croissance à court et moyen terme. Cette confiance témoigne de la dynamique positive perçue au sein du paysage économique marocain, ainsi que de la capacité des directions financières à s’adapter et à innover face aux défis présents et futurs.

En résumé, l’étude PwC Priorités 2024 des Directions financières au Maroc offre une idée claire des stratégies et des adaptations mises en œuvre par les directeurs financiers pour naviguer dans un environnement complexe. Elle met en exergue l’engagement de ces derniers à transformer les défis en opportunités, en mettant l’accent sur la gestion des talents, le pilotage de la performance et l’optimisation des processus, tout en se préparant à un avenir incertain avec agilité, innovation et résilience.

