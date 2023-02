La galerie d’art L’Atelier 21 a été sélectionnée pour participer à la quatrième édition de la foire d’art contemporain africain 1-54, qui se déroule du 9 au 12 février 2023 à La Mamounia, Marrakech.

Dédiée à l’art contemporain d’Afrique et à sa diaspora, la 1-54 est une foire d’art internationale majeure qui connaît des éditions annuelles à Londres, New-York, Marrakech et plus récemment Paris. Engagée dans le dialogue et l’échange, la foire 1-54 permet de réunir des galeries de tout le continent africain, mais également du reste du monde, expliquent les organisateurs. La 1-54 s’est imposée comme une foire de référence, permettant d’attirer les feux des projecteurs sur la scène artistique africaine.

La galerie d’art L’Atelier 21 participe à cet événement pour faire valoir la contribution des artistes marocains dans la concrétisation d’une scène artistique africaine.

Ainsi pour sa participation à cette 4e édition, L’Atelier 21 expose des œuvres des artistes Mo Baala, Moustapha Baidi Oumarou, M’barek Bouhchichi, Hako Hankson et Yamou.

