La Galerie Banque Populaire de Rabat a lancé sa nouvelle saison artistique avec l’exposition « Quand l’Art s’invite en résidence », ouverte au public jusqu’au 28 février 2025. Cette exposition est le point culminant de la troisième édition de la résidence artistique organisée par la Fondation Banque Populaire. Le vernissage, qui a eu lieu le 8 novembre, a réuni de nombreuses personnalités du monde de l’art et de l’économie, dont Mme Naziha Belkeziz, Présidente Directrice Générale du groupe BCP, et M. Jalil Sebti, Directeur Général de la Banque Commerciale.

Cet été, huit jeunes talents issus des écoles d’art marocaines ont participé à une résidence de trois semaines au Centre de Vacances de la Banque Populaire à Bouznika. Encadrés par des professionnels renommés, ils ont travaillé autour du thème « Le Monde de demain », explorant des sujets variés, de la nostalgie et du patrimoine aux introspections sur la condition humaine.

Les œuvres présentées lors de l’exposition révèlent une diversité de styles et de réflexions. Trois artistes se sont distingués lors du vernissage : Soufiane Nait Addi, Zouheir Chihad et Imane Laaribi, qui ont respectivement reçu des récompenses de 50 000 DH, 30 000 DH et 20 000 DH.

Par cette initiative, le groupe BCP veut réaffirmer son engagement en faveur de l’art et de la culture au Maroc, offrant aux jeunes créateurs un cadre privilégié pour exprimer leur talent et enrichir la scène artistique marocaine.

