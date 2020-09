PARTAGER La FRMSU scelle un partenariat avec la Penya Gent Blaugrana d’Anfa

Pour créer une dynamique sportive locale et élargir la base de la pratique du sport, la Fédération Royale Marocaine des Sports Urbains (FRMSU) a signé récemment une convention de partenariat avec la Penya Gent Blaugrana d’Anfa (GBA), association officielle de fans du Barça. La convention de partenariat a été signée par Jaouad Aouatif, Président du FRMSU et Hassan Bahajjoub, président délégué de la Penya Gent Blaugrana d’Anfa, en présence de Mounir El Messari, vice-président du comité national des sports urbains, de Said Haddouch, membre de la FRMSU et Youssef Bennani, président fondateur de la Penya GBA et responsable de la zone Afrique au sein de la Fcb world Penyes Fédération (Fédération mondiale des Penyes du Fc Barcelone ). Ce partenariat a pour objectif élargir la base des pratiquants des sports urbains sur la ville de Casablanca. Il permet aux GBA Kids & juniors de bénéficier d’une large panoplie d’ateliers et de formations ainsi que l’organisation des stands de démonstration et exhibition sur les différents événements organisées par les deux entités. Cette convention permettra également d’élargir les expériences et les bonnes pratiques acquises tout au long des années d’existence. Enfin ce partenariat modèle est amené à s’élargir sur le plan national et pourra être généralisé sur d’autres villes ou d’autres Penyes officielles du Fc Barcelone qui sont présentes. Cette initiative sera pilotée par M. Youssef Bennani en sa qualité de responsable zone Afrique au sein de la fédération mondiale des Penyes du Fc Barcelone

Créée en 2017, la Fédération Royale Marocaine des Sports Urbains est une association sportive rattachée au Ministère de la Jeunesse et des Sports sous la surveillance du Comité National Olympique Marocain (C.N.O.M.). Elle a pour but de promouvoir le sport urbain ainsi que toutes ses disciplines associées sur l’ensemble du Royaume afin de défendre les couleurs du Maroc sur la sphère internationale.

LNT