Le pavillon France organisé de concert par Business France, le ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire, l’Ambassade de France au Maroc, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) et Bpifrance, mettra en avant l’expertise française lors de la 15e édition du SIAM en présence de 34 entreprises exposantes.

Les entreprises françaises et les institutionnels se sont mobilisés pour être présents à ce RDV incontournable dans les secteurs agricoles et agro-alimentaires, explique un communiqué de presse publié à l’occasion, avec une présence de 34 entreprises françaises exposantes et les secteurs représentés sont variés, allant des fruits et légumes, aux produits agro-alimentaires en passant par les animaux vivants et les équipements agricoles.

Les entreprises participantes présenteront des innovations pour le secteur, notamment la Vitipince Complanteuse de vignes, des sachets recyclables et des sachets papiers, la variété bicolore Inobi C.O.V. résistante à la tavelure, des fabriques d’aliments pneumatiques automatisées, la Chambre Froide Solaire Autonome AirSolar Solutions pour la conservation de denrées, le moulin Mélia détenteur de 5 brevets et 2 prix d’innovation et bien plus encore.

En outre, les exposants présenteront également de nouvelles technologies et équipements, notamment un système de vendanges avec plateforme et porte-caisses, sacs à amiante, gaine étirable sans EVA et produits biodégradables, un nouveau mode de sélection génomique, la première gamme de piquets métalliques intégrant le contrôle de l’impact carbone, un tapis XXL de 20 m d’envergure pour les melons et les cucurbitacées ainsi que des technologies digitales.

Situé dans le Hall International, stand I-2, le Pavillon France animera également une série de conférences le 3 mai de 9h à 13h en salle Myrtille.

Le Pavillon France au SIAM est une occasion pour les entreprises françaises de renforcer leur présence sur le marché marocain et de nouer des partenariats durables. Aussi, les exposants auront l’opportunité de rencontrer des partenaires potentiels dans le cadre des rendez-vous BtoB organisés par la CFCIM.

» Nous sommes fiers de participer une fois de plus au SIAM aux côtés de nos partenaires français et marocains. C’est une occasion unique de mettre en avant l’excellence de l’agriculture et de l’agro-alimentaire français, une opportunité pour les entreprises françaises de rencontrer des acteurs clés du secteur agricole et agroalimentaire marocain, d’explorer de nouveaux marchés et de présenter leurs innovations et leurs savoir-faire. Nous sommes persuadés que le Pavillon France sera un lieu d’échange dynamique pour les professionnels et les visiteurs et que cette édition sera une réussite pour nos entreprises que nous continuerons d’accompagner dans leur développement à l’international », indique Thierry Alain TRUONG, chef du pôle pavillons France pour les équipements et solutions pour l’agriculture et l’agro-alimentaire de Business France.

» Nous sommes ravis de la participation française au Salon International de l’Agriculture au Maroc après la période COVID. Cet événement est une opportunité unique pour les entreprises françaises de présenter leur savoir-faire et de nouer des partenariats commerciaux avec des acteurs clés du Maroc et de la région. La CFCIM est fière de contribuer à chaque fois à l’organisation des rendez-vous BtoB pour le compte des exposants, et de promouvoir les échanges commerciaux entre la France et le Maroc. Nous sommes convaincus que cette participation renforcera encore davantage les liens économiques entre nos deux pays », déclare Claudia GAUDIAU-FRANCISCO, Présidente de la CFCIM.

LNT avec CdP

Partagez cet article :