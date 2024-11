À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, le 20 novembre 2024, la Fondation Zakoura appelle à une mobilisation collective pour garantir une éducation inclusive et de qualité à tous les enfants. L’organisation souligne l’importance de la collaboration entre les acteurs institutionnels, nationaux, internationaux et la société civile.

Depuis plus de deux décennies, la Fondation Zakoura œuvre pour l’éducation des enfants issus de milieux ruraux. Son action, soutenue par de nombreux partenaires, bénévoles et donateurs, vise à construire une société plus équitable. La Fondation s’engage à contribuer à la transformation du système éducatif dans le cadre du Nouveau Modèle de Développement du Maroc.

En 27 ans d’existence, la Fondation Zakoura a développé des programmes socio-éducatifs qui ont bénéficié à plus de 1 300 000 personnes, dont plus de 1 200 000 enfants. Elle a initié des projets novateurs tels que les premières écoles d’Éducation Non Formelle et le programme Action Nationale pour l’Éducation de la petite Enfance en zone Rurale (ANEER).

En partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain et le Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, la Fondation a contribué à la création de 5 133 écoles préscolaires, accueillant plus de 160 000 enfants. Cette action s’inscrit dans l’objectif national de généralisation de l’accès au préscolaire.

La Fondation Zakoura diversifie ses programmes pour améliorer le parcours scolaire des enfants et des jeunes. Elle propose des programmes de remédiation scolaire pour les élèves du primaire et du collège, et soutient l’entrepreneuriat social et l’autonomisation des jeunes et des femmes.

La Fondation exprime sa gratitude envers ses partenaires, contributeurs et ambassadeurs, dont le soutien permet à des milliers d’enfants, de jeunes et de femmes d’envisager un avenir meilleur. Elle réitère son appel à l’action collective pour un Maroc plus inclusif et une éducation de qualité pour tous.

AL

