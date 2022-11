La Fondation Zakoura pour l’éducation a présenté, mardi 29 novembre, les résultats de l’étude de l’impact de son modèle ANEER (2016-2021) sous le slogan « Un préscolaire de qualité, c’est possible ! ».

Lancée en 2015, l’initiative ANEER est un programme dont objectif principal est la généralisation du préscolaire dans les zones rurales les plus marginalisées du pays.

La Fondation Zakoura a mené une étude d’impact du modèle durant la période 2016 – 2021, dans le but d’effectuer une lecture critique et constructive des résultats d’ANEER.

Cette analyse approfondie a deux d’objectifs, explique-t-on auprès de la fondation. Un objectif général consistant à évaluer l’impact du modèle PCZ (Préscolaire Communautaire Zakoura) dans un souci d’amélioration continue. Des objectifs spécifiques qui consistent à évaluer les caractéristiques socio-éducatives, économiques et communautaires de l’impact, à la lumière de la mise en œuvre des 65 unités au niveau national ; effectuer une analyse critique du mode opératoire ; identifier les zones de fragilité pour explorer de nouvelles pistes de résilience du modèle actuel, souligne la même source.

Il est à préciser que l’étude est structurée à travers quatre principaux leviers de mise en œuvre : l’épanouissement des enfants, l’appui à la parentalité positive, la cohésion communautaire et le pilotage des unités. Il s’agit également d’effectuer une analyse critique du mode opératoire afin d’identifier les axes de succès et les zones de fragilité pour explorer de nouvelles pistes de résilience du modèle actuel.

Il ressort des résultats de cette étude que 65 unités ont été implémentées, 20 Millions de dirhams de fonds ont été levés pour l’équité éducative, 163 éducatrices ont été formées et recrutées et 10 régions couvertes.

ANEER a permis également, durant cette même période, la formation et l’encadrement de 16 000 enfants, dont 8 014 filles. Soit en moyenne 2 600 enfants intégrés par an. Selon l’étude, le niveau d’appropriation des acquis d’apprentissage atteint 70% et il est de 74% au niveau d’appropriation des acquis comportementaux. La moyenne d’absence des enfants est de 0,6%. Le taux des parents convaincus par la plus-value du préscolaire communautaire est de 95%. Le taux d’appropriation des parents des bonnes pratiques éducatives s’élève à 93%.

Les différentes interventions territoriales effectués par la fondation ces dernières années, ont permis à ses équipes d’acquérir une expertise considérable en matière d’opérationnalisation des projets de développement local, d’autonomisation économique des femmes et d’ancrage des bases de la protection de l’enfance, mais aussi de consolider une base de données des acteurs locaux permettant de faciliter la mise en œuvre des nouveaux projets, a ainsi conclu Jamal Belahrach, Président de la Fondation Zakoura pour l’éducation.

AL

