La Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat tient une rencontre scientifique

La Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat, présidée par la Princesse Lalla Hasnaa, a organisé en collaboration avec le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et la Wilaya de la Région de Rabat Salé Kénitra, le jeudi 22 octobre dans la capitale du Royaume, une rencontre scientifique sur le thème : « Le patrimoine historique, quel référentiel de restauration ?.

S’inscrivant dans le cadre du plan d’actions de la Fondation au titre de l’année 2020, cette rencontre a pour objectif de promouvoir un référentiel de restauration et ce en réunissant des experts nationaux et internationaux de la conservation-restauration, ainsi que les représentants de l’État, des collectivités Territoriales et de la société civile, selon un communiqué des organisateurs.

Le cadre normatif de restauration du patrimoine bâti, l’évolution des techniques de restauration, le développement de nouveaux métiers et la numérisation sont autant de points qui ont été débattus lors de cette rencontre.

Pour appréhender ce sujet, deux panels ont été programmés, le premier consacré à l’expérience internationale en matière de restauration et le cadre normatif international et le deuxième dédié à la présentation de cas pratiques de restauration du patrimoine bâti national.

A travers cette rencontre, la Fondation a permis aux participants, chacun dans son domaine d’intervention, d’échanger et de croiser les approches. Elle a été marquée par une forte participation de la société civile et relayée simultanément en visioconférence, vers les villes suivantes : FÈS, MARRAKECH, CASABLANCA et TANGER avec la participation de MEKNÈS, ESSAOUIRA, TÉTOUAN et EL JADIDA.

Ce débat entre les différents intervenants a fait ressortir un réel besoin pour la mise en place d’un référentiel National pour la restauration du patrimoine bâti et des orientations pratiques dans ce domaine. Les principales recommandations à l’issue de cette rencontre sont :

Elaborer une charte Nationale de restauration du patrimoine bâti ; Recourir à la digitalisation des sites et bâtiments à haute valeur patrimonial ; Assurer la traçabilité des interventions sur le patrimoine à travers la mise en place d’un livret de santé des biens inscrits ou classés ; Renforcer les centres de formation dédiés aux métiers de la restauration ; Mettre en place un système de qualification des intervenants dans le domaine de la restauration du patrimoine ; Renforcer la démarche pluridisciplinaire dans les interventions en matière de restauration; intégrer le savoir-faire traditionnel dans les opérations de restauration.

A propos de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat

Depuis l’inscription de Rabat au patrimoine mondial de l’humanité en 2012, la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat, sous la Présidence de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, a été consacrée en tant qu’organe transversal de coordination des actions de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine prévu par le plan de gestion, outil de gouvernance du bien inscrit par l’UNESCO.

La Fondation a pour vocation de perpétuer et de transmettre les valeurs historiques, architecturales, artistiques, paysagères, matérielles et immatérielles inhérentes au Patrimoine Culturel de Rabat. Pour ce faire, elle assure la veille des projets en cours et existants, favorise la synergie entre les acteurs concernés par la sauvegarde du patrimoine et œuvre pour la sensibilisation, la promotion et l’évaluation de l’état de conservation du patrimoine.

LNT avec CdP