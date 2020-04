PARTAGER La Fondation Nationale des Musées propose des visites virtuelles

En raison du contexte sanitaire actuel, la Fondation Nationale des Musées invite son public à la retrouver en ligne. Avec la programmation #lemuséeàlamaison, l’équipe de la FNM se mobilise et propose de nouveaux contenus pour faire découvrir au public une programmation virtuelle riche à travers des visites virtuelles dans les plus grandes expositions organisées au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.

Ainsi, chaque vendredi, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram de la FNM et du MMVI, le public peut découvrir ou redécouvrir une grande exposition.

« Depuis le début du confinement, nous avons voyagé à travers les œuvres de Picasso, les couleurs de l’Impressionnisme, les sculptures de César Baldaccini et Lumières d’Afriques…. » explique l’équipe du FNM.

Un site web a été développé (www.fnm.visite360.ma) pour permettre à chacun d’accéder aux visites virtuelles par un simple clic de chez lui et de s’immerger dans les expositions #lemuséeàlamaison.

La FNM propose également tous les mardis, des Quizz’art amusants et ludiques pour garder des liens avec lepublic et privilégier l’interaction. Les réponses aux quizz sont publiées les mercredis.

LNT