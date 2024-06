À l’occasion de la Journée mondiale de l’océan célébrée le 8 juin 2024, sous le thème « éveillez de nouvelles profondeurs », la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement, présidée par SAR la Princesse Lalla Hasnaa, organise une semaine d’activités pour sensibiliser à l’importance de l’océan, vital pour la régulation du climat et pour ses nombreuses ressources.

Depuis plus de vingt ans, la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement œuvre à la protection du littoral et de l’océan. Sous la présidence de SAR la Princesse Lalla Hasnaa, qui a lancé l’initiative Plages propres, l’engagement de la Fondation n’a cessé de s’intensifier.

En tant que membre fondateur de la Décennie des Nations unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021–2030), la Fondation, sous le parrainage de SAR la Princesse Lalla Hasnaa, organise la semaine de l’Océan du 3 au 8 juin 2024 dans onze villes littorales marocaines. Cette initiative mettra en avant des secteurs clés tels que l’économie bleue, les infrastructures océaniques, l’économie circulaire, le patrimoine subaquatique, ainsi que la science et la technologie marines.

Le programme riche en activités de découverte et de sensibilisation est destiné aux communautés éducatives des programmes Éco-Écoles et Jeunes Reporters pour l’Environnement. Plus de 500 jeunes participeront à diverses activités, incluant des visites de ports, de bateaux scientifiques, de phares, de stations de dessalement, de fermes aquacoles, et des sites de retraitement des déchets. La semaine de l’Océan proposera également la découverte du patrimoine subaquatique du Maroc.

En valorisant l’inclusion sociale des communautés côtières et en impliquant activement les jeunes dans le changement de comportement environnemental, la Fondation s’engage pour un avenir durable où les océans continuent de prospérer. Le Centre International Hassan II de Formation à l’Environnement organisera une exposition sur la valorisation des déchets plastiques, soulignant l’importance de la lutte contre la pollution marine.

La semaine de l’Océan est rendue possible grâce au soutien des partenaires économiques, des administrations publiques, et des associations de la société civile. Les participants des programmes éducatifs prendront part à l’initiative « Message in bottle » pour sensibiliser à la protection de l’océan.

Cette initiative a été approuvée par la Décennie des Nations unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030) en tant qu’activité de la Décennie.

LNT avec CdP

