La Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs devient partenaire du CIO

La Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs est devenue partenaire du Comité international olympique (CIO), indique mercredi un communiqué de la Fondation, relevant que les deux parties ont convenu de la mise en place d’un programme conjoint de coopération dont les détails seront dévoilés prochainement.

Cette annonce a été faite lors d’une réunion au siège du Comité international olympique à Lausanne entre une délégation de la Fondation conduite par son président, M. Moncef Belkhayat et le président du CIO, Dr Thomas Bach, précise-t-on de même source. La délégation de la Fondation a été composée de Mme Nawal El Moutawakel, membre du conseil d’administration de la Fondation et du CIO, M. Kamal Lahlou, vice-président de la Fondation et membre de la commission Marketing du CIO et de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique, et M. Aziz Bouderbala, membre du conseil d’administration de la Fondation et du comité directeur de la Fédération royale marocaine de football.

Cette visite de courtoisie a été l’occasion pour la Fondation de présenter au CIO ses réalisations passées et ses objectifs, poursuit le communiqué.

A cette occasion, M. Bach s’est félicité du « succès » de la Fondation en matière de promotion des valeurs olympiques. Ainsi, sur le livre d’or de la Fondation, il a écrit : « Un grand merci pour votre appui si important pour les athlètes. Toutes mes félicitations pour votre succès concernant la promotion des valeurs olympiques. Le CIO est fier de vous avoir comme partenaire (…) ».

Par la même, le président de la Fondation a offert à M. Bach un livre édité par la Fondation intitulé : « Anthologie du sport Marocain –La saga des maîtres », conclut le communiqué.

LNT avec MAP