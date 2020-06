PARTAGER La Fondation Marocaine pour l’Education Financière lance une large campagne digitale

La Fondation Marocaine pour l’Education Financière (FMEF) lance une campagne digitale de sensibilisation et d’information pratique en faveur des cibles (entrepreneurs, ménages et particuliers) pour les informer et les doter de ressources leur permettant de prendre des décisions financières adaptées à leur situation et les aider à faire face à l’impact économique de la crise sanitaire.

Selon un communiqué publié à l’occasion, la FMEF suit la situation liée au développement du coronavirus (COVID – 19) et ses impacts sur les environnements économique, professionnel et social et ce, en vue de cerner, au regard de l’éducation financière, les changements soudains pouvant survenir aussi bien dans les finances personnelles, celles des ménages et celles de l’entrepreneur ainsi que les compétences financières à développer pour agir dans pareilles situations et résister aux chocs qui en résulteraient (gestion du budget et de la trésorerie, gestion des crédits, utilisation de l’épargne, recours et utilisation des aides mises en place par l’Etat pour faire face à cette pandémie…).

C’est dans ce sens que la campagne s’articulera pour la cible des particuliers et des ménages autour de sujets relatifs à : gestion adaptée du budget; gestion de l’épargne (épargne d’urgence); recours et utilisation des aides disponibles, notamment celles de l’Etat; gestion des crédits et les recours possibles pour les particuliers.

Pour les entrepreneurs, les sujets abordés permettront de répondre aux principales questions que pourrait se poser la

majorité de cette cible en cette période : Comment puis-je évaluer l’impact de cette crise sur mon affaire et mon activité ? Comment diagnostiquer la situation financière de mon entreprise/activité? Comment évaluer mon besoin de financement ? Comment et auprès de qui trouver du financement ? Quels sont les mécanismes d’appui auxquels je pourrais prétendre pour réduire cet impact ? et comment y accéder ? A qui parler des difficultés financières liées au Covid – 19? Où trouver de l’information sûre et conforme à ma situation ? Comment me préparer à la reprise de l’activité ? Quelles sont les actions prioritaires à mettre en place ?

A travers cette campagne, la FMEF sera également à l‘écoute des différentes cibles, notamment les entrepreneurs, pour

mieux les informer et les accompagner à préparer de manière adaptée les décisions importantes pour le présent et l’avenir, précise le communiqué.

Lancée sur les réseaux sociaux en date du 26 Mai, cette campagne s’étalera sur 4 semaines et prendra différentes formes

et canaux en vue de permettre une large couverture des divers segments de bénéficiaires ciblés.

LNT avec CdP