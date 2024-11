La Fondation Citi a récemment annoncé les lauréats de son Global Innovation Challenge 2024, un programme visant à encourager des solutions innovantes contre l’insécurité du logement. Parmi les 50 organisations communautaires sélectionnées à travers le monde, l’ONG marocaine Jood se distingue pour ses initiatives dans le domaine du logement. Grâce à un financement collectif de 25 millions de dollars, ces organisations auront les ressources nécessaires pour répondre à ce défi mondial pressant.

Au Maroc, le tremblement de terre dévastateur de septembre 2023 a causé des milliers de pertes humaines et détruit des centaines de villages dans la région d’Al Haouz, affectant gravement les infrastructures et les habitations. Face à cette catastrophe, les autorités locales, le secteur privé et les organisations de la société civile, comme Jood, ont montré une résilience remarquable, unissant leurs efforts pour reconstruire les zones touchées.

Dans ce contexte, l’ONG Jood pourra, grâce au soutien financier de la Fondation Citi, continuer à appuyer les familles sinistrées de manière durable. Ce projet permettra notamment de fournir des solutions de logement permanent et d’améliorer les infrastructures locales dans la région d’Al Haouz, incluant des installations d’hygiène et la création de nouvelles opportunités d’emploi pour les jeunes. Les efforts de reconstruction ciblent 22 villages des zones rurales de Ouirgane et d’Imgdal, permettant ainsi à 197 personnes de bénéficier de logements pérennes.

« Nous sommes fiers de soutenir l’ONG Jood au Maroc », a déclaré M. Taoufik Rabbaa, Président Directeur Général de Citibank Maghreb. « Ce financement contribuera à la construction de logements permanents pour les familles touchées par le tremblement de terre de l’an dernier. Cette initiative reflète l’engagement de la Fondation Citi à soutenir ces communautés dans leur reconstruction. Chaque geste compte, et ensemble, nous pouvons apporter un changement durable et positif. »

Mme Hind Laidi, Présidente de l’association Jood, a également exprimé sa gratitude envers la Fondation Citi. « Nous avons l’opportunité de transformer une tragédie en un modèle de reconstruction durable. En offrant des solutions de logement écologiques et pérennes, tout en créant des opportunités économiques locales, nous contribuons à rebâtir une communauté plus forte et autonome », a-t-elle souligné. Elle a ajouté que cette approche holistique permet de renforcer la dignité des bénéficiaires et de bâtir les bases d’une résilience durable.

Dans le cadre du Global Innovation Challenge, les programmes financés seront déployés sur deux ans. L’association Jood bénéficiera d’un accès à un réseau d’apprentissage organisé par IDEO.org, une organisation spécialisée dans la conception de produits et de services pour l’impact social. Ce réseau permettra aux bénéficiaires d’échanger des bonnes pratiques et de partager leurs expériences pour des solutions innovantes et adaptées à chaque contexte.

LNT avec CdP

