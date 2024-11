La Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé a inauguré, à Dakhla, l’Académie Africaine des Sciences de la Santé (AAHS), une institution dédiée à la promotion de la recherche et au développement dans le domaine des sciences de la santé en Afrique. Ce projet a pour objectif de renforcer la coopération Sud-Sud et d’accompagner les enjeux spécifiques du continent africain en matière de santé publique.

L’AAHS a pour vocation de :

Créer un espace de collaboration pour favoriser la recherche scientifique et l’innovation en santé.

Offrir des formations adaptées et de haut niveau pour répondre aux besoins spécifiques du continent.

Fédérer des experts africains à travers des réseaux collaboratifs pour développer des stratégies communes et partager les meilleures pratiques.

Collecter et analyser des données de santé publique, notamment via une initiative Big Data.

Ses champs d’action couvrent plusieurs domaines, incluant la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale, avec un intérêt particulier pour les problématiques du changement climatique, de la gestion de l’eau et de la sécurité alimentaire.

Lors de la cérémonie de lancement, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, a décrit l’Académie comme une initiative structurante pour le développement des systèmes de santé en Afrique. Il a insisté sur la nécessité de mobiliser les savoirs et les compétences locales pour répondre aux défis sanitaires du continent.

Le ministre de l’Enseignement Supérieur, Azzedine El Midaoui, a quant à lui souligné que l’AAHS s’inscrit dans la vision du Royaume visant à renforcer les systèmes de santé africains par le biais de partenariats régionaux et d’une coopération scientifique accrue.

Trois accords de coopération ont été signés à cette occasion :

Un mémorandum d’entente entre la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, le ministère de la Santé et le ministère de l’Enseignement Supérieur pour formaliser une collaboration stratégique dans les sciences de la santé. Un partenariat avec l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), visant à offrir des bourses d’études aux étudiants africains et à soutenir des projets de recherche. Un protocole avec le réseau Compétences Médicales des Marocains du Monde (C3M) pour renforcer la coopération scientifique et promouvoir des initiatives académiques.

En parallèle au lancement de l’AAHS, le ministre de la Santé a inauguré cinq nouveaux centres de santé dans la région Dakhla-Oued Eddahab. Ces établissements visent à renforcer l’offre de soins dans cette région en proposant une gamme de services, notamment le suivi des maladies chroniques, la santé de la mère et de l’enfant, et des consultations générales.

L’Académie Africaine des Sciences de la Santé ambitionne de devenir une plateforme de collaboration et de développement scientifique pour les pays africains, en promouvant l’innovation et en contribuant à l’amélioration des systèmes de santé du continent.

