La FIFA et RedOne dévoilent « Welcome to Morocco », chanson officielle de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA composée par certains des plus grands artistes marocains.

« Welcome to Morocco » a été présentée dimanche 5 février en tant que chanson officielle de l’édition 2022 de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, qui réunit un plateau de premier choix.

Ce titre interprété par certains des artistes marocains le plus en vogue, sous la houlette du producteur exécutif RedOne, met à l’honneur une compétition qui a démarré mercredi 1er février et qui couronnera le 11 février prochain le meilleur club de la planète.

Vainqueur de plusieurs Grammy Awards, le célèbre producteur marocain RedOne est parvenu à réunir plusieurs de ses compatriotes, tels que Asma Lmnawar, RYM, Douzi, Hatim Ammor, Aminux, Nouamane Belaiachi, Zouhair Bahaoui and Dizzy DROS, pour contribuer à l’ambiance de cet événement tellement attendu.

« Je suis extrêmement fier d’avoir pu contribuer à la création de la chanson officielle de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2022 », souligne RedOne, déjà à l’origine de la bande son officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

« Mon pays natal a un héritage culturel et musical très fort dans lequel nous avons puisé pour concevoir ce morceau. Nous avons cherché à célébrer l’arrivée des meilleurs clubs du monde dans notre pays, qui a récemment signé un parcours mémorable en Coupe du Monde de la FIFA. Le Maroc vit actuellement une période très positive. »

« Welcome to Morocco », titre issu d’une collaboration entre 2101 Records et la FIFA, est disponible en ligne.

