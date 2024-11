La Fiat Topolino a été désignée « Meilleur Nouveau Design 2024 » dans la catégorie des mini-voitures lors des Autonis Awards, un prix décerné par les lecteurs du magazine allemand Auto Motor und Sport. Avec 37,1 % des suffrages, cette distinction reflète l’attrait de ce véhicule urbain électrique, conçu pour répondre aux besoins de mobilité durable tout en valorisant le design italien.

La Topolino tire son nom d’un modèle historique de Fiat, produit entre 1936 et 1955, connu pour sa taille compacte et son accessibilité. Ce nouveau véhicule conserve l’esprit de l’original tout en s’adaptant aux enjeux actuels, en intégrant des technologies électriques et un design moderne. Ce positionnement allie tradition et innovation, rendant la Topolino attrayante pour une nouvelle génération de conducteurs.

Pensée comme un quadricycle entièrement électrique, la Fiat Topolino est conçue pour les déplacements en milieu urbain. Elle offre une vitesse maximale de 45 km/h et une autonomie de 75 kilomètres, répondant ainsi aux besoins des trajets courts et quotidiens. Équipée d’une batterie de 5,4 kWh, elle peut être rechargée en environ quatre heures sur une prise domestique standard.

Produite dans l’usine Stellantis de Kénitra, au Maroc, la Topolino bénéficie de caractéristiques qui la rendent particulièrement adaptée aux environnements urbains, notamment un rayon de braquage réduit et une transmission automatique.

Une reconnaissance internationale

La victoire de la Fiat Topolino aux Autonis Awards met en avant son design, qui conjugue fonctionnalité et esthétique. Le modèle incarne un style à la fois accessible et écoresponsable, aligné sur les attentes des consommateurs en matière de mobilité durable.

Avec cette distinction, Fiat consolide son positionnement dans le segment des véhicules urbains électriques, tout en renforçant la visibilité de ses initiatives pour une mobilité plus respectueuse de l’environnement, se félicite-t-on auprès du constructeur.

