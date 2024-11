La Fédération Marocaine de l’Assurance (FMA) annonce la parution de la 9ᵉ édition de sa newsletter semestrielle, Le Courrier de l’Assurance. À travers ce nouveau numéro, la FMA met en avant les projets structurants et les initiatives qui façonnent le secteur assurantiel au Maroc, réaffirmant son engagement en faveur de l’innovation et de la transformation numérique au service des assurés.

Focus sur la transformation numérique et la lutte contre la fraude

Cette édition accorde une attention particulière à la transformation numérique en cours dans le secteur de l’assurance. Parmi les avancées notables, elle détaille les efforts déployés pour la dématérialisation des attestations d’assurance automobile et la digitalisation des paiements. Ces initiatives visent à offrir une expérience client simplifiée et plus accessible, tout en renforçant l’efficacité des services.

Un autre point important abordé dans ce numéro est la mise en œuvre de solutions technologiques pour prévenir et détecter la fraude en assurance automobile. Ces dispositifs visent à garantir l’équité entre les assurés et à préserver la confiance dans le secteur.

Le Courrier de l’Assurance met également en lumière la présence active de la FMA au sein de grandes instances internationales et régionales de l’assurance, telles que la Global Federation of Insurance Associations (GFIA), l’International Union of Marine Insurance (IUMI), l’Organisation Africaine des Assurances (OAA), la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF), BimaLab Africa et le Forum de l’Assurance du Golfe. Cette implication témoigne de l’intégration croissante du secteur marocain dans les dynamiques globales et de son rôle actif dans les échanges internationaux.

L’édition inclut également une analyse des chiffres clés du secteur marocain de l’assurance pour le premier semestre 2024, mettant en évidence les principales tendances et performances. Un zoom spécial est consacré au rôle des intermédiaires d’assurance, décrivant leurs missions, les conditions d’accès à la profession et les formations nécessaires pour exercer ce métier essentiel.

Enfin, Le Courrier de l’Assurance propose un aperçu des événements majeurs à venir dans le secteur, offrant ainsi un panorama des rendez-vous incontournables pour les acteurs de l’assurance.

LNT avec CdP

