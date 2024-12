La Fédération Marocaine de Football Américain (F.M.F.A) a officiellement lancé ses activités samedi 14 décembre 2024 au sein du Campus de l’iSMAGI, partenaire officiel et coorganisateur du « Tournoi de l’Indépendance » de football américain. Ce tournoi, qui se déroule pour la première fois, coïncide avec le 69ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance du Maroc. La journée a également été marquée par le tirage au sort du tournoi, un événement inédit dans le pays, supervisé par les représentants des équipes participantes provenant des 12 régions du Maroc, notamment les Hassan Hawks, Ismagi Chiefs, Revens, Casa Blanca Bulls, Jaguars, Pirates et Vikings. Ces équipes se disputeront le titre le 29 décembre prochain.

À cette occasion, M. Thami Toulo, président de la F.M.F.A, a souligné que cette initiative est née d’une discussion entre tous les membres du bureau pour représenter au mieux ce sport au niveau national et international. « Notre partenariat avec l’iSMAGI nous a apporté tout le soutien nécessaire, et nous avons choisi de débuter au sein d’un campus universitaire pour donner à nos débuts un caractère éducatif, éthique et sportif. Je voudrais souligner également que le football américain ne se limite pas aux hommes, il existe des équipes féminines marocaines qui ont honoré ce sport et ont très bien réussi et nous en sommes fiers », a-t-il déclaré.

De son côté, le Président fondateur de l’iSMAGI, M. Abdallah Aissaoui, partenaire officiel de la F.M.F.A, a ajouté : « Nous sommes en train de préparer la première édition du tournoi de l’indépendance du football américain, qui a reçu un grand intérêt de la part des équipes nationales représentant les différentes régions du Royaume. Nous espérons bientôt pouvoir participer aux grands tournois et représenter le Maroc de la meilleure manière possible ».

Il est à noter que le Maroc a été le premier pays africain à se qualifier pour la Coupe du Monde de football américain en Suède en 2015 et a été champion d’Afrique en 2014 et 2018.

Partagez cet article :