Fairmont Tazi Palace, témoin d’une époque révolue où Tanger était l’épicentre du glamour et de la sophistication, accueillera avec la Fairmont Morocco Golf Cup du 10 au 12 mai 2024 : « Cet évènement prestigieux conjugue l’héritage historique du Fairmont Tazi Palace à la tradition du Royal Golf de Tanger, promettant une expérience inoubliable aux participants », dit-on auprès de cet établissement pour qui le Fairmont Tazi Palace, niché au cœur de la fascinante ville de Tanger, est bien plus qu’un simple hôtel de luxe : « C’est un joyau historique dont l’architecture élégante et les intérieurs somptueux racontent une histoire de glamour et d’élégance intemporelle. En tant que symbole du luxe marocain, le Fairmont Tazi Palace incarne parfaitement l’esprit de cette ville légendaire ».

Pour rappel, à Tanger, le Royal Golf de Tanger, véritable emblème de l’histoire golfique marocaine, offre un cadre idyllique aux passionnés de cette discipline sportive. Fondé en 1914, ce parcours légendaire a accueilli des joueurs de renom du monde entier et a été le théâtre de moments mémorables de l’histoire du golf.

Après avoir fait escale dans d’autres destinations emblématiques du Maroc telles que Marrakech, Rabat, Salé et Taghazout Bay, la Fairmont Morocco Golf Cup pose ses valises au Fairmont Tazi Palace Tanger.

Deux jours de compétition seront ponctués par des moments de convivialité, avec notamment un dîner de gala et une remise des prix au sein même du palace…

H.Z

