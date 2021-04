La Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF) du ministère de l’Economie et des Finances vient de publier son rapport d’activité au titre de l’année 2020. Ce rapport dresse le bilan des travaux d’études et d’analyses réalisés par la DEPF au cours de l’année 2020, conformément aux orientations définies dans le cadre de son plan d’action stratégique. Il restitue également les actions déployées par la DEPF en matière de renforcement de ses liens de partenariat à l’échelle nationale et internationale.

Le rapport d’activité est accessible en pièce-jointe en format PDF mais aussi sous d’autres formats, à travers les liens suivants :

Flip : http://depf.finances.gov.ma/rapport-dactivite/#dflip-df_8545/1/

E-pub : http://depf.finances.gov.ma/publications/RapportActivite2020/RapActivite2020_DEPF.epub

PDF : http://depf.finances.gov.ma/publications/RapportActivite2020/RapActivite2020_DEPF.pdf

