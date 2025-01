La coopération maroco-ivoirienne, de par sa vitalité et son dynamisme, demeure « une référence » en Afrique, a affirmé, vendredi à Laâyoune, le ministre ivoirien des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, Léon Kacou Adom.

S’exprimant à l’occasion de la cinquième session de la Grande Commission mixte de coopération Maroc-Côte d’Ivoire, le ministre ivoirien a salué la force et la solidité des liens de fraternité et d’amitié qui unissent les deux pays depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1962.

Il a, dans ce sens, mis en avant le nombre impressionnant de visites réciproques de très haut niveau, l’importance des investissements et du volume des échanges commerciaux effectués, ainsi que le nombre d’Accords signés entre les deux États. La présente session, a-t-il dit, « s’inscrit dans la haute vision de Son Excellence M. Alassane Ouattara et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, comme l’expression de la ferme volonté de nos deux Chefs d’Etat de poursuivre le renforcement et la diversification de notre coopération, au bénéfice de nos économies et du bien-être de nos populations », ajoutant que cette rencontre offrira, par conséquent, l’occasion de dresser le bilan de cette coopération et d’explorer de nouvelles perspectives dans l’optique de la hisser à un niveau hautement stratégique.

Et de noter qu’au cours des travaux de cette grande commission mixte, les deux parties passeront en revue tous les aspects des relations et examineront les projets d’accord dans les secteurs prioritaires qui feront l’objet de signature à l’occasion de cette session, mettant l’accent sur l’objectif de disposer d’un cadre juridique aussi dynamique qu’efficient pour une collaboration des plus fructueuses entre le Maroc et la Cote d’Ivoire.

De ces échanges, devront résulter les outils indispensables pour faire de l’axe Yamoussoukro-Rabat, un exemple de coopération réussi dans l’espace africain, a-t-il soutenu, félicitant les experts des deux pays pour la qualité de leur travail, marqué par un engagement irréprochable pendant le temps de préparation de cette rencontre.

La coopération ivoiro-marocaine se porte bien, avec des échanges en hausse de 76,11 milliards de FCFA entre 2022 et 2023, a-t-il précisé, rappelant la forte contribution des secteurs privés ivoirien et marocain qui ont su tirer profit de l’Accord de Partenariat Stratégique et Économique signé le 21 janvier 2015, à Marrakech, lors de la Visite d’État au Maroc de S.E.M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d’Ivoire.

Saluant le rôle crucial du secteur privé dans la mobilisation des financements et de l’investissement, le chef de la diplomatie ivoirienne s’est réjoui de la coopération fructueuse notamment dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement, de la formation, de la sécurité et de la justice.

« Au regard de la vision commune et des ambitions légitimes de nos deux Chefs d’Etat, je demeure convaincu que les conclusions de nos travaux permettront de renforcer les relations historiques entre la Côte d’Ivoire et le Maroc, deux Etats comptant parmi les plus influents sur le continent du fait de la vitalité de leurs économies respectives », a-t-il conclu.

LNT avec MAP

