La crise économique et sanitaire qui frappe l’industrie nationale n’a fait que renforcer l’engagement et la détermination de la Compagnie Chérifienne de Chocolaterie (CCC) détentrice notamment des marques Aiguebelle et Tentation, annonce un communiqué de la société.

Elle annonce ainsi avoir décidé de maintenir son plan d’investissement et de mettre le cap sur l’innovation et la créativité pour rendre le chocolat accessible à tous et en élargir la consommation dans toutes les régions du Royaume. « Parfois les pires crises économiques peuvent être porteuses d’opportunités de croissance et de développement. Nous avons toujours été un industriel marocain engagé et responsable. Nous avons tiré les leçons de la crise Covid et sommes encore plus déterminés à aller de l’avant en poursuivant notre programme d’investissement 2020-2021 », note M. Berrada Sounni, Président directeur général.

En effet, la Compagnie Chérifienne de Chocolaterie avait annoncé un nouveau plan d’investissement pour un montant de 300 MDH dans le cadre de la « Vision 2021 ». Ce plan permettra à l’entreprise de poursuivre sa modernisation et de renforcer sa capacité de production avec la création de centaines de nouveaux emplois.

La CCC, créée en 1941, est le premier producteur de chocolat au Maroc. A ce titre, la quête continuelle du management a été de trouver les meilleures formules et stratégies industrielles pour développer et améliorer sans cesse ses produits et ses marques, tout en veillant à les rendre les plus accessibles possible à tous les Marocains, explique-t-on auprès de la CCC. L’accueil favorable qu’a connu la marque Mejora, lancée en 2005, a confirmé la demande du marché pour ce produit premier prix qui a été ensuite décliné en plusieurs références. En 2017, cette marque a fait l’objet d’un relifting de son packaging et d’un développement ambitieux de ses recettes et de ses déclinaisons (tablette, pâte à tartiner, barre, bouchées, dragées…). Aujourd’hui Mejora, marque totalement confirmée, est érigée en gamme stratégique de produits au même titre que les gammes « Tentation » ou encore « Ma pâtisserie ».

La gamme Mejora compte aujourd’hui une vingtaine de références et a pour ambition de satisfaire le goût et les exigences d’une large frange de consommateurs tout en leur assurant une qualité et une sécurité aux normes internationales. « Il s’agit aujourd’hui pour nous d’une gamme à part entière considérée comme stratégique qui a pour vocation de rendre nos produits accessibles à tous et à tous les budgets. Elle occupera une part importante dans notre stratégie commerciale et fera l’objet d’un plan d’investissement et de développement dédié sur les deux prochaines années avec, en appui, une campagne de communication innovante », souligne M. Amine Berrada Sounni.

Et d’ajouter : La CCC a toujours fait de la qualité un axe majeur de sa stratégie. En plus des normes ISO 9001 et HACCP, l’entreprise est dotée d’un laboratoire de contrôle physicochimique ainsi que d’une usine pilote de production pour renforcer sa capacité de R&D et simuler des productions industrielles en petites quantités. Ces installations en font l’une des usines les mieux équipées au monde en la matière actuellement, qui lui permet d’accompagner tous les développements produits et innovations en termes d’analyses et de contrôles. Durant l’année 2020 et depuis la crise sanitaire du Covid 19, l’entreprise a multiplié les messages positifs de soutien, de solidarité et d’engagement envers le secteur et l’économie nationale. La CCC s’est ainsi mobilisée pour contribuer à l’élan de solidarité dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Elle a fait don de produits chocolatiers pour un montant supérieur à 1 million de DH, soit 200.000 produits. Ce don a été remis à des collectivités locales et plusieurs organismes, notamment la Banque Alimentaire, l’association Jood, la Fédération marocaine des arts culinaires, l’association Amis des Écoles. Il a porté sur plus d’une centaine de milliers d’unités de tablettes de chocolat, ainsi que du chocolat pour gâteaux et desserts qui ont servi à des dizaines de milliers de repas distribués aux démunis et au personnel hospitalier. Par ailleurs, la Compagnie a tenu à préserver ses 500 emplois cette année et ambitionne de les renforcer dans les prochains mois pour concrétiser ses nouveaux projets en vue d’augmenter la capacité de production de la société et d’améliorer sa productivité, conclut le communiqué.

LNT avec CdP