Des bénévoles indépendants de la communauté marocaine en Turquie ont réussi à lever un million de livre turque, soit plus de 50.000 dollars (500.000 MAD) au

profit des victimes de séismes en Turquie.Ce montant collecté servira à acheminer cette semaine une caravane de solidarité à l’épicentre du séisme à Kahramanmaraş en coordination avec l’Agence publique de gestion des urgences AFAD et l’Office turc de l’immigration “Göç Idaresi”. Les détails.

Face à l’ampleur des dégâts du séisme qui a frappé le sud de la Turquie et la Syrie, la communauté marocaine de Turquie a réussi à lever un million de livres turques (TL), soit l’équivalent de plus de 50.000 de dollars (500.000 MAD). Objectif : venir en aide aux victimes du séisme et leurs familles et contribuer à soulager leurs souffrances au quotidien après cette dure épreuve catastrophique.

L’aboutissement de cet élan de solidarité est le résultat de l’initiative de mobilisation de levées de fonds par un comité de bénévoles marocains en Turquie et à l’étranger. L’ensemble des dons reçus à travers le monde et de la communauté marocaine en Turquie permettront le financement d’un camion de dons en nature au profit des victimes du séisme aussi bien les citoyens turcs que les réfugiés syriens.

Concrètement, en coordination avec l’Agence publique de gestion des urgences AFAD et l’Office turc de l'immigration “Göç Idaresi”, le comité de coordination des bénévoles compte acheminer cette semaine un camion de dons en nature à la région qui était l’épicentre du séisme meurtrier de 7,8 degrés, à savoir Kahramanmaraş.

Une partie des fonds collectés sera versée, également, en espèces à l’AFAD pour lui permettre de les affecter, à sa convenance, au fonds dédié à la gestion des conséquences des séismes du sud de la Turquie y compris celui du 6 février.

A travers cette action symbolique, le Maroc, à travers le dynamisme solidaire de sa communauté de citoyens en Turquie et le soutien des Marocains du monde, témoigne de son engagement humanitaire pour aider activement les victimes du séisme à l’instar du reste des pays de la communauté internationale.

A rappeler qu’à date d’aujourd’hui, avec presque 50 000 morts, ce séisme est considéré par l’Organisation mondiale de la santé comme étant le pire désastre naturel en un siècle en Europe.

LNT avec MAP

