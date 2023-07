Les travaux de la 7ème session de la Commission mixte de coopération Maroc-Guinée se sont ouverts, lundi à Dakhla, sous la co-présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et du ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté.

La tenue de cette session s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de fraternité qui unissent le Maroc et la Guinée et intervient conformément à la volonté des deux pays de consolider davantage leurs relations de coopération.

Les travaux de cette septième session seront marqués par la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale.

LNT avec MAP

